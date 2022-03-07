А кто твой краш: мужчины, о которых мечтает каждая украинка

Каждый день мужчины нашей Украины борются за свободу и независимость. Мы слышим истории о их храбрости, с нетерпением ждем видео-сводок глав ОГА и верим в победу и конец войны

Храбрые мужчины Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы потерялись в датах, не знаем, какой сегодня день недели, но наш дух не сломлен. И все это благодаря мужчинам, которые храбро держат оборону Украины, спасая нас от психопата путина и его российской военной навалы.

С первых дней войны, герои Украины покоряют наши сердца. Мы с нетерпением ждем от них информацию о событиях дня, переживаем за то, чтобы они поспали и поели, молимся, чтобы они выжили и вернулись домой.

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Среди этих дней, которые кажутся страшным сном, решили немного разрядить обстановку и вызвать у вас улыбку. Мы составили список из храбрых мужчин Украины, в которых, похоже, влюбилась вся страна. А кто ваш краш?

5 место

Губернатор Николаевской области Виталий Ким / Фото: Facebook

Утро начинается не с кофе, а нового видео губернатора Николаевской области Виталия Кима. Что можем быть приятнее слышать его: "Добрий ранок. Ми з України".

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4 место

Призрак Киева / Фото: Инстаграм

Украинский военный пилот-ас спасает наши жизни, патрулируя небо над столицей. Девушки уже ищут его в Tinder.

3 место

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

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Впервые в истории Украины поддержку президенту выражают 90% наших жителей. Спасибо Владимиру Зеленскому хотят сказать многие за то, что не капитулировал и не сдал родную страну путину, а остался со своим народом.

2 место

Пограничник Роман с острова Змеиный, автор фразы "Русский военный корабль, иди на х*й" / Фото: Facebook

Автор слов "Русский корабль иди нах*й" попал в плен и мы все молимся, чтобы он вернулся домой в Украину. Эти же слова стали настоящим лозунгом войны за свободу и независимость Украины.

1 место

Вооруженные силы Украины и Войска территориальной обороны / Фото: mil.in.ua

Как можно подобрать слова, чтобы описать все те чувства, которые мы испытываем к нашим ребятам, которые отдают свои жизни, чтобы спасти наши. Благодаря им у нас есть и всегда будет Украина!

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