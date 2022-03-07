А хто твій краш: чоловіки, про яких мріє кожна українка

Ми загубилися в датах, не знаємо, який сьогодні день тижня, але наш дух не зламаний. І все це завдяки чоловікам, які хоробро тримають оборону України, рятуючи нас від психопата путіна та його російської військової навали.
З перших днів війни герої України підкорюють наші серця. Ми з нетерпінням чекаємо від них інформацію про події дня, переживаємо за те, щоб вони поспали та поїли, молимося, щоб вони вижили та повернулися додому.
Серед цих днів, які здаються страшним сном, вирішили трохи розрядити обстановку та викликати у вас усмішку. Ми склали список із хоробрих чоловіків України, в яких, схоже, закохалася вся країна. А хто ваш краш?
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5 місце
Ранок починається не з кави, а з нового відео губернатора Миколаївської області Віталія Кіма. Що можемо бути приємніше, ніж чути його: "Добрий ранок. Ми з України".
4 місце
Український військовий пілот-ас рятує наше життя, патрулюючи небо над столицею. Дівчата вже шукають його у Tinder.
3 місце
Вперше в історії України підтримку президенту висловлюють 90% наших мешканців. Спасибі Володимиру Зеленському хочуть сказати багато хто за те, що не капітулював і не здав рідну країну путіну, а залишився зі своїм народом.
2 місце
Автор слів "Російський корабель іди нах*й" потрапив у полон і ми всі молимося, щоб він повернувся додому в Україну. Ці ж слова стали справжнім гаслом війни за свободу та незалежність України.
1 місце
Як можна підібрати слова, щоб описати всі ті почуття, які ми відчуваємо до наших хлопців, які віддають своє життя, щоб урятувати наші. Завдяки їм у нас є та завжди буде Україна!
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