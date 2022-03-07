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А хто твій краш: чоловіки, про яких мріє кожна українка

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 березня, 09:00
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Щодня чоловіки нашої України борються за свободу та незалежність. Ми чуємо історії про їхню хоробрість, з нетерпінням чекаємо на відео-зведення глав ОДА і віримо в силу та закінчення війни
Хоробрі чоловіки України
Хоробрі чоловіки України / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми загубилися в датах, не знаємо, який сьогодні день тижня, але наш дух не зламаний. І все це завдяки чоловікам, які хоробро тримають оборону України, рятуючи нас від психопата путіна та його російської військової навали.

З перших днів війни герої України підкорюють наші серця. Ми з нетерпінням чекаємо від них інформацію про події дня, переживаємо за те, щоб вони поспали та поїли, молимося, щоб вони вижили та повернулися додому.

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Серед цих днів, які здаються страшним сном, вирішили трохи розрядити обстановку та викликати у вас усмішку. Ми склали список із хоробрих чоловіків України, в яких, схоже, закохалася вся країна. А хто ваш краш?

5 місце

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім
Губернатор Миколаївської області Віталій Кім / Фото: Facebook

Ранок починається не з кави, а з нового відео губернатора Миколаївської області Віталія Кіма. Що можемо бути приємніше, ніж чути його: "Добрий ранок. Ми з України".

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4 місце

Привид Києва
Привид Києва / Фото: Инстаграм

Український військовий пілот-ас рятує наше життя, патрулюючи небо над столицею. Дівчата вже шукають його у Tinder.

3 місце

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

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Вперше в історії України підтримку президенту висловлюють 90% наших мешканців. Спасибі Володимиру Зеленському хочуть сказати багато хто за те, що не капітулював і не здав рідну країну путіну, а залишився зі своїм народом.

2 місце

Прикордонник Роман з острова Зміїний, автор фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й"
Прикордонник Роман з острова Зміїний, автор фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й" / Фото: Facebook

Автор слів "Російський корабель іди нах*й" потрапив у полон і ми всі молимося, щоб він повернувся додому в Україну. Ці ж слова стали справжнім гаслом війни за свободу та незалежність України.

1 місце

Збройні сили України та Війська територіальної оборони
Збройні сили України та Війська територіальної оборони / Фото: mil.in.ua

Як можна підібрати слова, щоб описати всі ті почуття, які ми відчуваємо до наших хлопців, які віддають своє життя, щоб урятувати наші. Завдяки їм у нас є та завжди буде Україна!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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