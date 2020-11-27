Супруги нашли на чердаке дома клад стоимостью 25 тысяч долларов (фото)

Древние сокровища хранились в двух ящиках

46-летний Джеймс Мумфорд и его жена Кларисса из города Колумбия, штат Южная Каролина, обнаружили на собственном чердаке старинные монеты. Как выяснилось, артефакты стоят десятки тысяч долларов. Об этом Джеймс написал на своей странице в Facebook.

По словам американцев, сокровища хранились в двух ящиках. 46 золотых долларов с изображением статуи Свободы были отчеканенными в период с 1849 по 1907 год, а 18 моргановских серебряных долларов – в 1879-1904 годах. Монеты оцениваются суммарно в 25 тысяч долларов.

Фото: SWNS

Мумфорды сразу догадались, что клад оставили бывшие жильцы дома. Они встретились и отдали им монеты.

"Прежний владелец нашего дома – пожилой человек. Он даже признался, что совершенно позабыл о них", – рассказала Кларисса.

Напомним, ранее археолог-любитель из Шотландии с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад.

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Кроме этого, мы рассказывали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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