Стадо убегающих с фермы коров шокировало водителей на скоростном шоссе (видео)

Чтобы убрать животных с автострады, понадобилась помощь полицейских и пожарных

Сбежавшие с фермы коровы удивили автомобилистов в американском штате Индиана. Стадо на скоростном шоссе сняли на камеры мобильник телефонов проезжающие мимо шокированные водители.

Чтобы убрать коров с автострады, понадобилась помощь представителей правоохранительных органов, пожарных, а также волонтеров.

Главную роль в возвращении животных на ферму сыграл местный полицейский Дерек Аллен. По счастливому стечению обстоятельств он оказался в близости от места происшествия. Коп запрыгнул в свою машину, включил маячки и поехал впереди стада, предупреждая водителей об опасности.

Сюжет Екатерины Кикоть Видео: Сегодня

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"После сегодняшнего большого приключения наши коровы находятся в безопасности, – говорится в сообщении шерифа округа Ла Порт в штате Индиана. – От имени их владельцев выражаем огромную благодарность всем участникам спасательной операции".

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее мы рассказывали, как коровы ворвались в кадр во время прямого включения ведущей прогноза погоды Лауры Тобин в программе "Доброе утро, Британия" (Good Morning Britain).

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Кроме этого, российский блогер Александр Коломейцев опубликовал видео с ежегодной ярмарки в Брянске (РФ). Мужчину удивила идея сотрудников компании "ООО "Молочное" нарядить коров своего предприятия в форму солдат советской армии.

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