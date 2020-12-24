Коровы в Якутии носят бюстгальтеры
Специальный треугольник с теплой ткани с нашитым заячьим мехом надевают на вымя
Бюстгальтеры для коров шьют собственноручно якутские фермеры. Зачем они это делают и как выглядит такое "нижнее белье" для животных – далее в материале.
В Заполярном поселке Оймякон температура опускается до минус 60 градусов по Цельсию. При таких условиях приходится спасать животных от обморожения.
Специальный треугольник с теплой ткани с нашитым заячьим мехом надевают на вымя и фиксируют тремя ремнями.
Импровизированный бюстгальтер, говорят местные ветеринары, защищает кожу и помогает сохранить молоко. Некоторые хозяева укутывают своих коров даже летом – чтобы уберечь от комаров и оводов.
Ранее мы выяснили, что терапия с помощью коров завоевывает мир, потому что снижает стресс и делает счастливее.
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