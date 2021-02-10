Стадо корів, що втекли з ферми, шокувало водіїв на швидкісному шосе (відео)

Щоб прибрати тварин з автостради, знадобилася допомога поліцейських і пожежних

Корови, що втекли з ферми, здивували автомобілістів в американському штаті Індіана. Стадо на швидкісному шосе зняли на камери мобільник телефонів шоковані водії, які проїжджали повз.

Щоб прибрати корів з автостради, знадобилася допомога представників правоохоронних органів, пожежних, а також волонтерів.

Головну роль у поверненні тварин на ферму зіграв місцевий поліцейський Дерек Аллен. За щасливим збігом обставин він опинився неподалік від місця події. Коп застрибнув у свою машину, увімкнув маячки і поїхав попереду стада, попереджаючи водіїв про небезпеку.

Відео: Сьогодні

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"Після сьогоднішньої великої пригоди наші корови знаходяться у безпеці, – йдеться у повідомленні шерифа округу Ла Порт в штаті Індіана. – Від імені їхніх власників висловлюємо величезну подяку всім учасникам рятувальної операції".

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як корови увірвалися у кадр під час прямого включення телеведучої прогнозу погоди Лаури Тобін у програмі "Доброго ранку, Британія" (Good Morning Britain).

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До того ж, російський блоґер Олександр Коломейцев опублікував відео з щорічного ярмарку в Брянську (РФ). Чоловіка здивувала ідея співробітників компанії "ТОВ" Молочне" вбрати корів свого підприємства у форму солдатів радянської армії.

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