Чи то сумка, чи то майка: Marni випустили цікаву річ за 11 тис. грн

У світі модних брендів, де щодня — нове ім'я, виграє той, хто вміє креативити. Це нам не перший рік показує найпопулярніша у світі марка Balenciaga. Та й інші намагаються не відставати.
Marni, наприклад, випустили дуже цікаву чоловічу сумку-майку. З такою ви точно не залишитеся поза увагою. Бренду вдалося перетворити, здавалося б, звичайну еко-сумку для шопінгу — на дуже особливий та яскравий аксесуар.
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Представлена річ на сайті бренду в декількох кольорах, а коштує цілком пристойних 345 євро (11 тис. грн). Італія, як-не-як.
Якщо у вас є бажання якось виділиться у цьому сірому світі, тоді налітайте.
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