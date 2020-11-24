Уникальная находка в Днепре: как выглядел лафет от казацкой пушки (видео)
Редкую находку перевезут на Хортицу в музей судоходства и законсервируют
Старинный лафет от казацкой пушки подняли из Днепра запорожские археологи. Несколько лет он пролежал на глубине десять метров. В каком состоянии находка и что с ней будет дальше – выясняли в материале.
Установлено, что лафет изготовлен из дуба, окованный железом и был покрыт красной краской. Он служил опорой для осадной пушки, весил три с половиной тонны. Эту находку исследователи считают уникальной и уверяют – в музеях Украины нет ни одного лафета казацких времен.
Редкую находку перевезут на Хортицу в музей судоходства и законсервируют, чтобы уберечь от разрушения.
По словам директора национального заповедника "Хортица" Максима Остапенко, за всю историю подводных исследований у Хортицы не было найдено ни одного артиллерийского лафета.
Эта находка уникальна тем, что она найдена под водой, а лафет этот не морской, не корабельный, а сухопутный. Каким образом он здесь оказался необходимо еще узнать.
В то время, как другая находка на кухне помогла женщине неожиданно разбогатеть.
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