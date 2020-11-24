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Уникальная находка в Днепре: как выглядел лафет от казацкой пушки (видео)

Сегодня, 11:55

Редкую находку перевезут на Хортицу в музей судоходства и законсервируют

Старинный лафет от казацкой пушки подняли из Днепра запорожские археологи. Несколько лет он пролежал на глубине десять метров. В каком состоянии находка и что с ней будет дальше – выясняли в материале.

Видео: Сегодня

Установлено, что лафет изготовлен из дуба, окованный железом и был покрыт красной краской. Он служил опорой для осадной пушки, весил три с половиной тонны. Эту находку исследователи считают уникальной и уверяют – в музеях Украины нет ни одного лафета казацких времен.

Редкую находку перевезут на Хортицу в музей судоходства и законсервируют, чтобы уберечь от разрушения.

Лафет от казацкой пушки подняли из Днепра
Лафет от казацкой пушки подняли из Днепра
Фото: Индустриалка

По словам директора национального заповедника "Хортица" Максима Остапенко, за всю историю подводных исследований у Хортицы не было найдено ни одного артиллерийского лафета.

Эта находка уникальна тем, что она найдена под водой, а лафет этот не морской, не корабельный, а сухопутный. Каким образом он здесь оказался необходимо еще узнать.

В то время, как другая находка на кухне помогла женщине неожиданно разбогатеть.

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Источник: Сегодня
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