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Сенсационная находка: ученые обнаружили самую древнюю в мире пивоварню (видео)

Сегодня, 12:03

Популярный напиток там изготовляли более пяти тысяч лет назад

Международная группа археологов нашла в Египте самую древнюю пивоварню мира. На территории древнего города Абидос (приблизительно 450 км к югу от Каира) ученые наткнулись на восемь комнат с глиняными резервуарами. Пиво там изготовляли более пяти тысяч лет назад.

Генсек Службы древностей Египта Мустафа Вазири предположил, что объект относится ко временам фараона Нармера, основателя I династии Раннего царства, правившего в конце XXXII века до н.э.

Пивоварня состоит из восьми помещений длиной 20 м и шириной 2,5 м. Предположительно, в каждом помещении стояли по 40 глиняных резервуаров, где изготавливали до 22,4 тысяч литров пива за раз. В основе рецепта – вода и зерно.

Сюжет Антона Буйницкого
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Один из руководителей археологической команды, доктор Мэттью Адамс, утверждает, что этот алкогольный напиток использовали в ритуальных целях.

О существовании завода британские ученые знали еще 120 лет назад, но найти его исследователям до сих пор не удавалось.

Напомним, ранее ученые нашли загадочные стеллы с узорами рогатых людей.

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Кроме этого, участники совместной египетско-французской экспедиции совершили историческое открытие около египетского города Фивы – во время раскопок некрополя Эль-Ассасиф они обнаружили несколько саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями.

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Источник: Сегодня
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