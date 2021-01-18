Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые нашли невероятный клад в древнем храме царицы (фото)

Сегодня, 12:55

Все эти артефакты могут повлиять на понимание истории Египта

50 деревянных саркофагов, а также папирусы, статуи и погребальные маски обнаружили египетские археологи на территории крупного некрополя в Саккаре, что находится к югу от Каира. Они раскопали 4200-летний храм, посвященный царице Нейт, жене фараона Тети, правевшего Египтом 3000 до нашей эры.

Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс сообщил, что ученые также нашли могильные колодцы, гробы и мумии, относящиеся к Новому царству. Все эти артефакты могут повлиять на знание относительно того периода, уверен он.

Сюжет Анны Басовой
Видео: Сегодня

Участок Саккара является частью некрополя в древней столице Египта Мемфисе, который включает в себя знаменитые пирамиды Гизы, а также меньшие пирамиды в Абу Сир, Дахшур и Абу Рувайш. Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.

К слову, ранее в этом же некрополе (Саккара в Гизе) археологи нашли еще 59 саркофагов с мумиями примерно 2600-летней давности. Внутри одного из них были мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами.

Читайте также:
Ученые в "Городе мертвых" нашли 100 саркофагов возрастом 2500 лет (фото)

Кроме этого, группа ученых из Гарвардского университета вскрыла древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото) В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео) Ученые в "Городе мертвых" нашли 100 саркофагов возрастом 2500 лет (фото)
видео Египет археологи клад саркофаг
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера

Популярные статьи

Сегодня, 13:05Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 12:58Здорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

Сегодня, 11:47Вкусно

Крещенский Сочельник-2021: что приготовить на праздник

Сегодня, 11:42Звездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Сегодня, 10:06Фаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 18:32Звездно

"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Вчера, 17:36Фаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Вчера, 15:23Звездно

Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

16 январяЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

16 январяЗвездно

Ван Дамм и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

16 январяЗвездно

Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы

16 январяЗдорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

16 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

15 январяЗдорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

15 январяЗвездно

"Похотливый старый еврей": светская львица обвинила Грачевского в домогательствах

Новости партнеров

КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
54-летняя Сальма Хайек похвасталась шикарной фигурой в бикини
54-летняя Сальма Хайек похвасталась шикарной фигурой в бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять