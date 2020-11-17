Санта Клаус открыл рождественский сезон прямиком с Мертвого моря (видео)

Праздничное представление должно улучшить настроение населения во время пандемии

Новогодняя елка и шезлонг на побережье Мертвого моря. Такой перфоманс устроил Санта Клаус на одном из курортов Израиля. Зачем он это сделал — далее в материале.

Видео: Сегодня

Оказалось, что таким необычным способом сказочный герой в Израиле открыл рождественский сезон. Санта Клаус поплавал в одном из соленых озер, немного позагорал и встретил закат. После чего вернулся на берег вместе с наряженной новогодней елкой.

Такое праздничное представление должно улучшить настроение населения во время пандемии, уверены в израильском правительстве.

Санта Клаус в Израиле Фото: скриншот

Веселый Санта Клаус передал привет прямо с Мертвого моря, а также пожелал всем здоровья и безопасности в это непростое время. Сказочный персонаж пригласил всех в Израиль отдохнуть в покое.

А чтобы еще больше поднять себе настроение — узнайте, что было, если бы герои классических картин жили в Украине сегодня.

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