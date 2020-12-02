В Индонезии бывший учитель создает невероятные костюмы для котов (видео)

Мужчина зарабатывает на этом до 200 долларов в месяц

Хиджаб для кота! Необычные костюмы для своего домашнего любимца шьет житель Индонезии. Как на такие костюмы реагируют люди и получается ли на этом заработать – далее в материале.

Видео: Сегодня

Бывший учитель стал кошачьим портным и зарабатывает на этом до 200 долларов в месяц. Своего хвостатого друга одевает не только в национальные наряды, но и в костюмы супергероев. Костюмы для животных мужчина продает через интернет. У мастера уже есть постоянные покупатели.

Есть, правда, и те, кто критикует его, мол, он издевается над животным. Впрочем мужчина убеждает, что котикам переодевания нравятся.

Портной Фред Приади говорит, главное – не нужно надевать костюмы на длительное время. Иногда ему пишут, что он пытается предоставить животному человеческие черты. Но это не так, утверждает Фред. Таким образом он хочет немного развлечь не только себя, но и своего кота.

Читайте также про чудесное преображение кошек до и после жизни в приюте: 12 невероятных фото.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться