Билли Айлиш 19-го века, два Джареда Лето и не только: самые странные образы на Met Gala 2022

Десять образов знаменитостей, чьи наряды сбивают с толку. "Зачем вы это сделали?" – первое, что хочется спросить у экстравагантных звезд. Смотрите фото самых неординарных нарядов на бале Института костюма
Наряды на красной дорожке бала Института костюма, глядя на которые возникает недоумение / Фото: Коллаж: Сегодня
Тема Met Gala 2022, посвященная выставке "В Америке: антология моды", звучала как "Позолоченный гламур". Организаторы, наверное, надеялись увидеть знаменитостей в образах, отсылающих к американской моде периода с 1870 по 1899 годы. Задолго до мероприятия, и библия моды Vogue, и сотни изданий в мире выпускали многочисленные статьи на эту тему, составляли мудборды, а fashion-редакторы предполагали в чем же будут подниматься по ступеням Метрополитен-музея в Нью-Йорке звезды мировой величины.
Похоже, это все не помогло, и каждый гость интерпретировал тему самой модной ночи в году на свой лад. Интересно, что каждый образ знаменитостей согласован с хозяйкой вечера, железной леди мира глянца – главный редактором американского Vogue Анной Винтур.
В Сети уже шутят, что мисс Винтур уже пора придумывать дресс-коды попроще – с цветочками и леопардовыми принтами, так как гости явно не справляются с задачей.
Рассматриваем самые странные образы бала Института костюма в этом году.
Похоже, Джаред Лето и Алессандро Микеле давно мечтали одинаково одеваться / Фото: Getty Images
Лени Кравитц выбрал образ, в котором похож на гостя вечеринки в честь дня рождения Киркорова / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Модные критики шутят, что Ирина Шейк перепутала бал с вечеринкой на тему "Бордель на диком западе" / Фото: Getty Images
Интересно, что лучше всех с дресс-кодом справилась Билли Айлиш. Она выбрала корсетное платье Gucci, которое явно совпадает со стилем эпохи 19-го века. Нас же смутило, как певица позировала перед фотографами.
Фредрик Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Гламурные Донателла Версаче и Карди Би / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Кара Делевинь с голой позолоченной грудью в Dior / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Джиджи Хадид в латексе и пальто-палатке / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Коди Смит-Макфи скорее всего спешил помыть посуду перед приходом мамы, и в результате так и поехал на бал / Фото: instagram.com/netflix
Почему Кайли Дженнер решила приехать на бал в свадебном платье, так и осталось загадкой. Футболка, кринолин, бейсболка и фата... Вольное прочтение спорт-шика явно не в тему / Фото: instagram.com/kyliejenner
Вам будет интересно посмотреть самые стильные мужские образы на Met Gala 2022.
Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора