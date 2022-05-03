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Билли Айлиш 19-го века, два Джареда Лето и не только: самые странные образы на Met Gala 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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3 мая, 13:37
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Десять образов знаменитостей, чьи наряды сбивают с толку. "Зачем вы это сделали?" – первое, что хочется спросить у экстравагантных звезд. Смотрите фото самых неординарных нарядов на бале Института костюма
Наряды на красной дорожке бала Института костюма, глядя на которые возникает недоумение
Наряды на красной дорожке бала Института костюма, глядя на которые возникает недоумение / Фото: Коллаж: Сегодня

Тема Met Gala 2022, посвященная выставке "В Америке: антология моды", звучала как "Позолоченный гламур". Организаторы, наверное, надеялись увидеть знаменитостей в образах, отсылающих к американской моде периода с 1870 по 1899 годы. Задолго до мероприятия, и библия моды Vogue, и сотни изданий в мире выпускали многочисленные статьи на эту тему, составляли мудборды, а fashion-редакторы предполагали в чем же будут подниматься по ступеням Метрополитен-музея в Нью-Йорке звезды мировой величины.

Похоже, это все не помогло, и каждый гость интерпретировал тему самой модной ночи в году на свой лад. Интересно, что каждый образ знаменитостей согласован с хозяйкой вечера, железной леди мира глянца – главный редактором американского Vogue Анной Винтур.

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В Сети уже шутят, что мисс Винтур уже пора придумывать дресс-коды попроще – с цветочками и леопардовыми принтами, так как гости явно не справляются с задачей.

Рассматриваем самые странные образы бала Института костюма в этом году.

Похоже, Джаред Лето и Алессандро Микеле давно мечтали одинаково одеваться
Похоже, Джаред Лето и Алессандро Микеле давно мечтали одинаково одеваться / Фото: Getty Images

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Лени Кравитц выбрал образ, в котором похож на гостя вечеринки в честь дня рождения Киркорова
Лени Кравитц выбрал образ, в котором похож на гостя вечеринки в честь дня рождения Киркорова / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Модные критики шутят, что Ирина Шейк перепутала бал с вечеринкой на тему "Бордель на диком западе"
Модные критики шутят, что Ирина Шейк перепутала бал с вечеринкой на тему "Бордель на диком западе" / Фото: Getty Images

Интересно, что лучше всех с дресс-кодом справилась Билли Айлиш. Она выбрала корсетное платье Gucci, которое явно совпадает со стилем эпохи 19-го века. Нас же смутило, как певица позировала перед фотографами.

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Фредрик Робертссон в Iris van Herpen
Фредрик Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Гламурные Донателла Версаче и Карди Би
Гламурные Донателла Версаче и Карди Би / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кара Делевинь с голой позолоченной грудью в Dior
Кара Делевинь с голой позолоченной грудью в Dior / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джиджи Хадид в латексе и пальто-палатке
Джиджи Хадид в латексе и пальто-палатке / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Коди Смит-Макфи скорее всего спешил помыть посуду перед приходом мамы, и в результате так и поехал на бал
Коди Смит-Макфи скорее всего спешил помыть посуду перед приходом мамы, и в результате так и поехал на бал / Фото: instagram.com/netflix

Почему Кайли Дженнер решила приехать на бал в свадебном платье, так и осталось загадкой. Футболка, кринолин, бейсболка и фата... Вольное прочтение спорт-шика явно не в тему
Почему Кайли Дженнер решила приехать на бал в свадебном платье, так и осталось загадкой. Футболка, кринолин, бейсболка и фата... Вольное прочтение спорт-шика явно не в тему / Фото: instagram.com/kyliejenner

Вам будет интересно посмотреть самые стильные мужские образы на Met Gala 2022.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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