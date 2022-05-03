Билли Айлиш 19-го века, два Джареда Лето и не только: самые странные образы на Met Gala 2022

Десять образов знаменитостей, чьи наряды сбивают с толку. "Зачем вы это сделали?" – первое, что хочется спросить у экстравагантных звезд. Смотрите фото самых неординарных нарядов на бале Института костюма

Наряды на красной дорожке бала Института костюма, глядя на которые возникает недоумение / Фото: Коллаж: Сегодня

Тема Met Gala 2022, посвященная выставке "В Америке: антология моды", звучала как "Позолоченный гламур". Организаторы, наверное, надеялись увидеть знаменитостей в образах, отсылающих к американской моде периода с 1870 по 1899 годы. Задолго до мероприятия, и библия моды Vogue, и сотни изданий в мире выпускали многочисленные статьи на эту тему, составляли мудборды, а fashion-редакторы предполагали в чем же будут подниматься по ступеням Метрополитен-музея в Нью-Йорке звезды мировой величины.

Похоже, это все не помогло, и каждый гость интерпретировал тему самой модной ночи в году на свой лад. Интересно, что каждый образ знаменитостей согласован с хозяйкой вечера, железной леди мира глянца – главный редактором американского Vogue Анной Винтур.

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В Сети уже шутят, что мисс Винтур уже пора придумывать дресс-коды попроще – с цветочками и леопардовыми принтами, так как гости явно не справляются с задачей.

Рассматриваем самые странные образы бала Института костюма в этом году.

Похоже, Джаред Лето и Алессандро Микеле давно мечтали одинаково одеваться / Фото: Getty Images

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Лени Кравитц выбрал образ, в котором похож на гостя вечеринки в честь дня рождения Киркорова / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Модные критики шутят, что Ирина Шейк перепутала бал с вечеринкой на тему "Бордель на диком западе" / Фото: Getty Images

Интересно, что лучше всех с дресс-кодом справилась Билли Айлиш. Она выбрала корсетное платье Gucci, которое явно совпадает со стилем эпохи 19-го века. Нас же смутило, как певица позировала перед фотографами.

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Фредрик Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Гламурные Донателла Версаче и Карди Би / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кара Делевинь с голой позолоченной грудью в Dior / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джиджи Хадид в латексе и пальто-палатке / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Коди Смит-Макфи скорее всего спешил помыть посуду перед приходом мамы, и в результате так и поехал на бал / Фото: instagram.com/netflix

Почему Кайли Дженнер решила приехать на бал в свадебном платье, так и осталось загадкой. Футболка, кринолин, бейсболка и фата... Вольное прочтение спорт-шика явно не в тему / Фото: instagram.com/kyliejenner

Вам будет интересно посмотреть самые стильные мужские образы на Met Gala 2022.