Самые стильные мужские образы на Met Gala 2022

Брэдли Купер пришел без Ирины и Гаги, Лени Кравитц в стиле Киркорова, Оскар Айзек и муж Кортни Кардашьян в юбках, а также эффектный Джаред Лето – смотрите лучшие фото с красной дорожки

Лучшие мужские выходы на красной дорожке бала Института костюма / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночь моды – Met Gala 2022 состоялся! Мы рассматривали лучшие выходы на красной дорожке бала Института костюма, где собрались звезды мира кино, музыки, спорта и политики, которые поднимались по ступеням Музея Метрополитен в Нью-Йорке в эффектных нарядах.

В этом году музей представил выставку под названием "В Америке: лексикон моды", продолжение той же выставки, которая дебютировала в сентябре прошлого года.

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В то время как первая часть выставки была посвящена новым именам в американской моде, вторая половина посвящена "Позолоченному гламуру", стилям "Золотого века", который приходится с 1870 по 1899 годы.

Это была эпоха белых галстуков и пышных корсетных бальных платьев. Стоит отметить, что это была также эпоха абсолютно неконтролируемого неравенства в доходах. За что собственно уже критикую мероприятие, уличив организаторов в воспевании богатства и шика и напрочь забыв о работниках.

Но, как мы привыкли ожидать от Met Gala на протяжении многих лет, тема – это только отправная точка. Люди любят играть со своими образами, переосмысливать и подбирать под себя. Итак, знаменитости наделали много шума, продемонстрировав роскошь, стиль и гламур. Это касается и мужчин.

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Похожи как две капли воды – Джаред Лето и Алессандро Микеле в Gucci / Фото: Getty Images

Мужские образы на красных дорожках уже несколько лет перестали быть скучными оскаровскими сопровождениями шикарно одетых спутниц, а превратились в действительно осмысленные fashion-луки. Что еще раз доказывает, мужчины могут одеваться и выглядеть стильно. Мы собрали одни из лучших в 2022 году. Наслаждайтесь.

Оскар Айзек в Thom Browne / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

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Трэвис Баркер в Thom Browne / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Мэй Маск в Dior с сыном Илоном / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Классический Бредли Купер, без Ирины и без Гаги / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Фредрик Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джо Джонас сопровождал беременную Софи Тернер / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Андерсон Пак в Gucci / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Шон Мендес в Tommy Hilfiger / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Себастьян Стэн в Valentino Pink / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кид Кади в Kenzo / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Лени Кравитц / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Хэмиш Боулз в Ralph Lauren. Тиара, созданная Fulco de Verdura в 1957 году для Бетси Уитни, когда ее муж Джок был послом при дворе Сент-Джеймс

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