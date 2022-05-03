Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Украинцы в Париже

Met Gala 2022

Что делает Зеленская?

Рецепт от Клопотенко

Сигнал "Тревога"

Все о Кабаевой
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Самые стильные мужские образы на Met Gala 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 11:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Брэдли Купер пришел без Ирины и Гаги, Лени Кравитц в стиле Киркорова, Оскар Айзек и муж Кортни Кардашьян в юбках, а также эффектный Джаред Лето – смотрите лучшие фото с красной дорожки
Лучшие мужские выходы на красной дорожке бала Института костюма
Лучшие мужские выходы на красной дорожке бала Института костюма / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночь моды – Met Gala 2022 состоялся! Мы рассматривали лучшие выходы на красной дорожке бала Института костюма, где собрались звезды мира кино, музыки, спорта и политики, которые поднимались по ступеням Музея Метрополитен в Нью-Йорке в эффектных нарядах.

В этом году музей представил выставку под названием "В Америке: лексикон моды", продолжение той же выставки, которая дебютировала в сентябре прошлого года.

Реклама

В то время как первая часть выставки была посвящена новым именам в американской моде, вторая половина посвящена "Позолоченному гламуру", стилям "Золотого века", который приходится с 1870 по 1899 годы.

Это была эпоха белых галстуков и пышных корсетных бальных платьев. Стоит отметить, что это была также эпоха абсолютно неконтролируемого неравенства в доходах. За что собственно уже критикую мероприятие, уличив организаторов в воспевании богатства и шика и напрочь забыв о работниках.

Но, как мы привыкли ожидать от Met Gala на протяжении многих лет, тема – это только отправная точка. Люди любят играть со своими образами, переосмысливать и подбирать под себя. Итак, знаменитости наделали много шума, продемонстрировав роскошь, стиль и гламур. Это касается и мужчин.

Реклама

Похожи как две капли воды – Джаред Лето и Алессандро Микеле в Gucci
Похожи как две капли воды – Джаред Лето и Алессандро Микеле в Gucci / Фото: Getty Images

Мужские образы на красных дорожках уже несколько лет перестали быть скучными оскаровскими сопровождениями шикарно одетых спутниц, а превратились в действительно осмысленные fashion-луки. Что еще раз доказывает, мужчины могут одеваться и выглядеть стильно. Мы собрали одни из лучших в 2022 году. Наслаждайтесь.

Оскар Айзек в Thom Browne
Оскар Айзек в Thom Browne / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Реклама

Трэвис Баркер в Thom Browne
Трэвис Баркер в Thom Browne / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Мэй Маск в Dior с сыном Илоном
Мэй Маск в Dior с сыном Илоном / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Классический Бредли Купер, без Ирины и без Гаги
Классический Бредли Купер, без Ирины и без Гаги / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Фредрик Робертссон в Iris van Herpen
Фредрик Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джо Джонас сопровождал беременную Софи Тернер
Джо Джонас сопровождал беременную Софи Тернер / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Андерсон Пак в Gucci
Андерсон Пак в Gucci / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Шон Мендес в Tommy Hilfiger
Шон Мендес в Tommy Hilfiger / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Себастьян Стэн в Valentino Pink
Себастьян Стэн в Valentino Pink / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кид Кади в Kenzo
Кид Кади в Kenzo / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Лени Кравитц
Лени Кравитц / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Хэмиш Боулз в Ralph Lauren. Тиара, созданная Fulco de Verdura в 1957 году для Бетси Уитни, когда ее муж Джок был послом при дворе Сент-Джеймс
Хэмиш Боулз в Ralph Lauren. Тиара, созданная Fulco de Verdura в 1957 году для Бетси Уитни, когда ее муж Джок был послом при дворе Сент-Джеймс

Читайте также, как первая леди Америки Джилл Байден открыла выставку Института костюма и посвятила речь Украине

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как жили в Карпатах 100 лет назад
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Лайфхак недели
Свадьба во время войны
Хакнуть
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять