Біллі Айліш 19-го століття, два Джареда Лето і не тільки: найдивніші образи на Met Gala 2022

Десять образів знаменитостей, чиї вбрання збивають з пантелику. "Навіщо ви це зробили?" – перше, що хочеться запитати у екстравагантних зірок. Дивіться фото найнеординарніших вбрань на балі Інституту костюму
Наряди на червоній доріжці балу Інституту костюма, дивлячись на які виникає подив / Фото: Колаж: Сьогодні
Тема Met Gala 2022, присвячена виставці "В Америці: антологія моди", звучала як "Позолочений гламур". Організатори, мабуть, сподівалися побачити знаменитостей в образах, що відсилають до американської моди періоду з 1870 до 1899 року. Задовго до заходу, і біблія моди Vogue, і сотні видань у світі випускали численні статті на цю тему, складали мудборди, а fashion-редактори припускали, у чому ж підніматимуться сходами Метрополітен-музею в Нью-Йорку зірки світової величини.
Схоже, це все не допомогло, і кожен гість інтерпретував тему наймоднішої ночі року на свій лад. Цікаво, що кожен образ знаменитостей узгоджений з господаркою вечора, залізною леді світу глянцю – головним редактором американського Vogue Анною Вінтурою.
У Мережі вже жартують, що міс Вінтур пора вигадувати простіші дрес-коди – з квіточками та леопардовими принтами, оскільки гості явно не справляються з завданням.
Розглядаємо найдивніші образи цьогорічного балу Інституту костюму.
Схоже, Джаред Лето та Алессандро Мікеле давно мріяли однаково одягатися. / Фото: Getty Images
Лєні Кравітц вибрав образ, у якому схожий на гостя вечірки на честь дня народження Кіркорова / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Модні критики жартують, що Ірина Шейк переплутала бал із вечіркою на тему "Бордель на дикому заході" / Фото: Getty Images
Цікаво, що найкраще з дрес-кодом впоралася Біллі Айліш. Вона обрала корсетну сукню Gucci, яка явно співпадає зі стилем епохи 19 століття. Та нас збентежило, як співачка позувала перед фотографами.
Фредрік Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Гламурні Донателла Версаче та Карді Бі / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Кара Делевінь з голими позолоченими грудьми в Dior / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Джіджі Хадід у латексі та пальто-наметі / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/
Коді Сміт-Макфі, швидше за все, поспішав помити посуд перед приходом мами, і в результаті так і поїхав на бал / Фото: instagram.com/netflix
Чому Кайлі Дженнер вирішила приїхати на бал у весільній сукні, так і лишилося загадкою. Футболка, кринолін, бейсболка та фата... Вільне прочитання спорт-шику явно не в тему / Фото: instagram.com/kyliejenner
Вам буде цікаво подивитись найстильніші чоловічі образи на Met Gala 2022.
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора