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Біллі Айліш 19-го століття, два Джареда Лето і не тільки: найдивніші образи на Met Gala 2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 травня, 13:37
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Десять образів знаменитостей, чиї вбрання збивають з пантелику. "Навіщо ви це зробили?" – перше, що хочеться запитати у екстравагантних зірок. Дивіться фото найнеординарніших вбрань на балі Інституту костюму
Наряди на червоній доріжці балу Інституту костюма, дивлячись на які виникає подив
Наряди на червоній доріжці балу Інституту костюма, дивлячись на які виникає подив / Фото: Колаж: Сьогодні

Тема Met Gala 2022, присвячена виставці "В Америці: антологія моди", звучала як "Позолочений гламур". Організатори, мабуть, сподівалися побачити знаменитостей в образах, що відсилають до американської моди періоду з 1870 до 1899 року. Задовго до заходу, і біблія моди Vogue, і сотні видань у світі випускали численні статті на цю тему, складали мудборди, а fashion-редактори припускали, у чому ж підніматимуться сходами Метрополітен-музею в Нью-Йорку зірки світової величини.

Схоже, це все не допомогло, і кожен гість інтерпретував тему наймоднішої ночі року на свій лад. Цікаво, що кожен образ знаменитостей узгоджений з господаркою вечора, залізною леді світу глянцю – головним редактором американського Vogue Анною Вінтурою.

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У Мережі вже жартують, що міс Вінтур пора вигадувати простіші дрес-коди – з квіточками та леопардовими принтами, оскільки гості явно не справляються з завданням.

Розглядаємо найдивніші образи цьогорічного балу Інституту костюму.

Схоже, Джаред Лето та Алессандро Мікеле давно мріяли однаково одягатися.
Схоже, Джаред Лето та Алессандро Мікеле давно мріяли однаково одягатися. / Фото: Getty Images

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Лєні Кравітц вибрав образ, у якому схожий на гостя вечірки на честь дня народження Кіркорова
Лєні Кравітц вибрав образ, у якому схожий на гостя вечірки на честь дня народження Кіркорова / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Модні критики жартують, що Ірина Шейк переплутала бал із вечіркою на тему "Бордель на дикому заході"
Модні критики жартують, що Ірина Шейк переплутала бал із вечіркою на тему "Бордель на дикому заході" / Фото: Getty Images

Цікаво, що найкраще з дрес-кодом впоралася Біллі Айліш. Вона обрала корсетну сукню Gucci, яка явно співпадає зі стилем епохи 19 століття. Та нас збентежило, як співачка позувала перед фотографами.

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Фредрік Робертссон в Iris van Herpen
Фредрік Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Гламурні Донателла Версаче та Карді Бі
Гламурні Донателла Версаче та Карді Бі / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кара Делевінь з голими позолоченими грудьми в Dior
Кара Делевінь з голими позолоченими грудьми в Dior / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джіджі Хадід у латексі та пальто-наметі
Джіджі Хадід у латексі та пальто-наметі / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Коді Сміт-Макфі, швидше за все, поспішав помити посуд перед приходом мами, і в результаті так і поїхав на бал
Коді Сміт-Макфі, швидше за все, поспішав помити посуд перед приходом мами, і в результаті так і поїхав на бал / Фото: instagram.com/netflix

Чому Кайлі Дженнер вирішила приїхати на бал у весільній сукні, так і лишилося загадкою. Футболка, кринолін, бейсболка та фата... Вільне прочитання спорт-шику явно не в тему
Чому Кайлі Дженнер вирішила приїхати на бал у весільній сукні, так і лишилося загадкою. Футболка, кринолін, бейсболка та фата... Вільне прочитання спорт-шику явно не в тему / Фото: instagram.com/kyliejenner

Вам буде цікаво подивитись найстильніші чоловічі образи на Met Gala 2022.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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