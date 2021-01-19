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Свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась в гостиной британки (фото)

Сегодня, 12:37

50-летняя Джоди Томпсон выиграла свечу в онлайн-викторине

Гвинет Пэлтроу в прошлом году выпустила свечу This Smells Like My Vagina ("Это пахнет как моя вагина" – прим. Ред) за 57 фунтов стерлингов.

Одна из таких свечей взорвалась в доме 50-летней британки, которая выиграла свечу от звезды в онлайн-викторине.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Джоди Томпсон из Лондона только зажгла свечу, как та "взорвалась, испустила огромное пламя" и "превратила в ад" ее гостиную. Об этом пишет The Sun.

Джоди Томпсон и свеча от Гвинет Пэлтроу
Фото: thesun.co.uk

"Я никогда не видела ничего подобного. Все было в огне. В комнате был ад", – делится пережитым Джоди.

Британка выбросила свечу за дверь, и, к счастью, пожара удалось избежать.

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"Было страшно, но сейчас забавно вспоминать, что свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась у меня в гостиной", – добавила женщина.

Свеча от Гвинет Пэлтроу
Фото: Goop

На самом деле свеча от Гвинет Пэлтроу пахнет бергамотом, геранью, дамасской розой и амброй.

В июне голливудская звезда выпустила еще одну свечу, которая "пахнет ее оргазмом" – черной смородиной, грейпфрутом, зеленым чаем и турецкой розой.

Напомним, что ранее Гвинет Пэлтроу заявила, что Голливуд предсказал появление коронавируса несколько лет назад.

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