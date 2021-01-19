Свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась в гостиной британки (фото)
50-летняя Джоди Томпсон выиграла свечу в онлайн-викторине
Гвинет Пэлтроу в прошлом году выпустила свечу This Smells Like My Vagina ("Это пахнет как моя вагина" – прим. Ред) за 57 фунтов стерлингов.
Одна из таких свечей взорвалась в доме 50-летней британки, которая выиграла свечу от звезды в онлайн-викторине.
Джоди Томпсон из Лондона только зажгла свечу, как та "взорвалась, испустила огромное пламя" и "превратила в ад" ее гостиную. Об этом пишет The Sun.
"Я никогда не видела ничего подобного. Все было в огне. В комнате был ад", – делится пережитым Джоди.
Британка выбросила свечу за дверь, и, к счастью, пожара удалось избежать.
"Было страшно, но сейчас забавно вспоминать, что свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась у меня в гостиной", – добавила женщина.
На самом деле свеча от Гвинет Пэлтроу пахнет бергамотом, геранью, дамасской розой и амброй.
В июне голливудская звезда выпустила еще одну свечу, которая "пахнет ее оргазмом" – черной смородиной, грейпфрутом, зеленым чаем и турецкой розой.
Напомним, что ранее Гвинет Пэлтроу заявила, что Голливуд предсказал появление коронавируса несколько лет назад.
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