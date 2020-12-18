Россиянку прокляли за видео с первой реакцией африканца на шоколад

Марию Арзамасову активисты обвинили в расизме

Россиянка Мария Арзамасова путешествовала по Южному Судану и однажды встретила парня из племени мундари. Девушка решила угостить юношу шоколадом и дала ему небольшой кусочек. Как оказалось, африканец никогда раньше в своей жизни не пробовал это лакомство – и его реакция стали вирусной в соцсетях!

Видео: Instagram | Masha_davay

Но, к сожалению, это история закончилась жутким скандалом. В комментариях под видео Марию неожиданно атаковали хейтеры – они обвинили россиянку в расизме.

Сложно сказать, что конкретно запустило волну обвинений в адрес Арзамасовой, но в какой-то момент ее личные сообщения переполнились оскорблениями, проклятиями, пожеланиями смерти и угрозами. Позже оказалось, что публикации девушки увидели радикальные движения и сообщества по "борьбе с расизмом".

Арзамасова поспешно скрыла оставшиеся публикации о поездке и записала эмоциональное видео, в котором попросила своих подписчиков не вступать в конфликт с "нападающими", чтобы "весь этот кошмар" поскорее закончился.

Видео: Instagram | Masha_davay

Напомним, ранее хитом в Сети стала реакция матери на беременность дочери-школьницы. Кроме этого, мы показывали на видео забавную реакцию бабушки на подарок.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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