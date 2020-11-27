Кот случайно поджег себе хвост. Он сидел и равнодушно смотрел на огонь (видео)

Смешной случай сняла камера видеонаблюдения

Трендовым в Сети стало видео с котом, который случайно поджег свой хвост и спокойно смотрел на огонь. Забавный ролик появился на YouTube-канале Viral Hog и быстро стал популярным, собрав десятки тысяч просмотров и комментариев.

Камера видеонаблюдения сняла, как собака и кот играют в гостиной. Пушистик ходит по столу рядом с зажженной свечой и в какой-то момент его хвост воспламеняется. Благо огонь довольно быстро потух, и животное не пострадало.

Пользователей сети насмешил не сам курьезный инцидент, а равнодушная реакция кота. Юзеры предлагают сделать его новым мемом 2020 года.

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Напомним, ранее пользовательница TikTok Сабрина Бернатчез из города Квебека (Канада) показала на видео реакцию кота, который пробует крошечный кусочек мороженого.

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Кроме этого, мы писали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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