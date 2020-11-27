Кот случайно поджег себе хвост. Он сидел и равнодушно смотрел на огонь (видео)
Смешной случай сняла камера видеонаблюдения
Трендовым в Сети стало видео с котом, который случайно поджег свой хвост и спокойно смотрел на огонь. Забавный ролик появился на YouTube-канале Viral Hog и быстро стал популярным, собрав десятки тысяч просмотров и комментариев.
Камера видеонаблюдения сняла, как собака и кот играют в гостиной. Пушистик ходит по столу рядом с зажженной свечой и в какой-то момент его хвост воспламеняется. Благо огонь довольно быстро потух, и животное не пострадало.
Пользователей сети насмешил не сам курьезный инцидент, а равнодушная реакция кота. Юзеры предлагают сделать его новым мемом 2020 года.
Напомним, ранее пользовательница TikTok Сабрина Бернатчез из города Квебека (Канада) показала на видео реакцию кота, который пробует крошечный кусочек мороженого.
Смотрите видео: как живут коты-богачи
Кроме этого, мы писали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное