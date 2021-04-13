Повисла на багажній полиці: стюардеса показала забавний трюк у літаку (фото)

Бортпровідниця-екстремалка в класичній уніформі приємно здивувала користувачів Мережі вражаючими акробатичними здібностями і чудовою фізичною підготовкою

Бортпровідниця з вражаючими акробатичному здібностями і чудовою фізичною підготовкою показала неймовірний трюк на борту пасажирського авіалайнера. Курйозний знімок з'явився Instagram-акаунті @flight_love, у якого висвітлюються події з життя членів екіпажу.

На фото дівчина позує перед камерою, повиснувши на багажній полиці головою вниз. При цьому на ній надіта класична уніформа бортпровідниць: темно-синє мініплаття і чорні туфлі-човники.

Фото: flight_love | Instagram

Користувачі оцінили позу співробітниці авіакомпанії й засипали її компліменти.

"Як шкода, що стюардеси ніколи не показують нічого подібного під час рейсу", "Дуже мила і кумедна витівка", "Яка класна дівчина і вбрання!", "Дуже красива бортпровідниця", "Чудова фігура та ноги", "Вау! Шикарне фото", – пишуть у коментарях захоплені користувачі Instagram.

Завдяки особливій креативності прославилась і 35-річна бортпровідниця Ліндсі з США. Стюардеса показала пасажирам і членам екіпажу неймовірний трюк – перевернулася догори ногами, щоб закрити полички для багажу на борту авіалайнера.

До того ж, ми розповідали про бортпровідницю, яка зіграла у хованки на борту літака.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися