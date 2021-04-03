Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первая победа: Елизавета Ястремская все же поедет на Мисс вселенная в США

Сегодня, 09:36

Украинке дали визу со второго раза

Вчера мы писали, что "Мисс Украина" Елизавету Ястремскую не пускают в США на конкурс красоты – девушке отказали в получении визы. Международный конкурс пройдет уже 16 мая в Майами.

"Этот конкурс – моя жизнь. Каждый день я делаю многое, чтобы стать лучше, чтобы представить достойно Украину на "Мисс Вселенная", – говорит Елизавета.

Роскошный макияж и прическу девушка тренируется делать сама. Готовы у красавицы вечернее платье и национальный наряд.

Елена Гончаренко, Виталий Савенко, новости "Сегодня", телеканал "Украина"
Видео: Сегодня

Пока в посольстве размышляли, давать украинке визу или нет, претенденток, желающих поехать на соревнования нашлось немало.

"Мне написало наверное пять разных девушек "Виза у нас есть, мы готовы, если что". То есть вариантов много, кто готов Елизавете, так сказать, помочь. Это называется женская поддержка", – говорит президент "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова.

Читайте также:
"Мисс Украина-Вселенная"-2020 — о состоятельных родителях, пластических операциях и симпатии к Мелании Трамп

Впрочем, поддержка не понадобилась. Просто перед интервью для "Сегодня" Елизавете позвонили из посольства.

"Когда я ехала к вам на интервью мне позвонили из посольства и сказали "Елизавета мы вам даем визу". Я просто самый счастливый человек в мире", – делится Ястремская в сюжете новости "Сегодня" на телеканале "Украина".

Уже 16 мая Елизавета представит нашу страну в самом престижном конкурса красоты. А мы желаем ей удачи и победы!

Тем временем в Украине действует локдаун. Но пока что не везде. Что нужно знать о новых ограничениях, смотрите в свежем выпуске YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь":

Ранее мы рассказывали, что королева красоты упала на сцене в прямом эфире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Скандальная "Мисс Украина" Вероника Дидусенко продолжает судиться с организаторами конкурсов красоты Что постит в Instagram новая "Мисс Украина-Вселенная"–2020 (фото) Miss Fashion Universe 2020 Анна Гузеева: "Многие конкурсантки ставили на меня"
Мисс Украина конкурс красоты виза в США Мисс Украина-Вселенная
Реклама

Новости партнеров

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка

Популярные статьи

Сегодня, 05:13Психо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

Вчера, 09:00Звездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 2 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, не ленитесь!

1 апреляЗвездно

Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

1 апреляВкусно

Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

1 апреляФаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляЗвездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

1 апреляЗвездно

MONATIK впервые показал лица обоих сыновей и кадр росписи в ЗАГСе с супругой (фото)

1 апреляВкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

1 апреляЗвездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

1 апреляEvents

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

1 апреляEvents

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

31 мартаEvents

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

31 мартаЗвездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

31 мартаЗвездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

31 мартаФаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Как Ольга Сумская жила до славы и денег
Как Ольга Сумская жила до славы и денег

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять