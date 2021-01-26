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Мужчине запретили заниматься сексом без разрешения полиции: названа причина

Сегодня, 14:10

Он обязан предупреждать правоохранителей о своих интимных планах за 24 часа

39-летнему британскому разнорабочему Дину Дайеру из Лондона запретили заниматься сексом с женщинами без разрешения представителей полиции. Мужчина обязан предупреждать правоохранителей о своих интимных планах за 24 часа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Как выяснилось, всему есть логическое объяснение. Дайера неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В судебных материалах говорится, что в 2005 году он якобы изнасиловал женщину, в 2011 году попросил у 14-летней девочки номер телефона, а затем писал сексуальные сообщения. В 2012 году он цеплялся на вечеринке к девушке и угрожал изнасилованием.

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Подобные обвинения в его адрес выдвигались также в 2016, 2017 и 2020 годах. А в 2019 году мужчину оштрафовали на 400 фунтов стерлингов (15,4 тыс. грн) за оскорбления мусульман.

Поскольку Дина так и не смогли осудить из-за недостатка доказательств, его строго ограничили в общении с женщинами. Кроме этого, судья решил, что Дайер не должен иметь никаких контактов с детьми младше 18 лет без согласия опекуна. Если он нарушит эти ограничения, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в студии одной из киевских радиостанций мужчина и женщина занялись сексом на рабочем месте.

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Кроме этого, мы писали, как чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: marseillenews.net
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