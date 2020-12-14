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Pornhub после секс-скандала массово удаляет порно: в чем причина

Сегодня, 17:18

Ресурс уже скрыл миллионы роликов

Порносайт Pornhub после секс-скандала, связанного с распространением видеозаписей, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, удалил миллионы роликов, которые были загружены на сайт непроверенными пользователями. Об этом пишет издание The Vice.

"В рамках нашей политики по запрету неверифицированных загрузчиков мы убрали весь ранее опубликованный контент, который не был создан контент-партнерами", – говорится в заявлении Pornhub.

Pornhub удалил миллионы роликов со своего сайта
Pornhub удалил миллионы роликов со своего сайта
Фото: twitter.com/Pornhub

Действия Pornhub связаны со статьей New York Times, в которой утверждается, что на сайте выложены ролики с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Публикация вызвала широкий резонанс в обществе; Visa и Mastercard запретили использовать свои карты для платежей на Pornhub.

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На прошлой неделе PornHub объявил, что только проверенные пользователи смогут загружать контент. По сообщению издания Motherboard, с начала 2021 года на сервисе появится проверка видеороликов. До этого изменения любой мог создать учетную запись на PornHub и загружать любое видео.

Pornhub – интернет-ресурс, предоставляющий пользователям доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Pornhub запустили в Монреале. С 2007 года у него есть офисы в Сан-Франциско, Хьюстоне, Новом Орлеане и Лондоне. В марте 2010 года Pornhub перекупила компания Manwin (ныне – MindGeek), владеющей многими другими аналогичными платформами.

Напомним ранее мы писали, как порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей Сети.

Смотрите видео: британские политики посещают порносайты в рабочее время

Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.

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Источник: twitter.com/Pornhub
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