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Модели с огромными рыбами обнажились на пляже (фото)

13 ноября, 12:56

Они снялись в откровенной фотосессии для настенного календаря

Полуобнаженные девушки с огромными рыбами снялись в откровенной фотосессии для настенного календаря от немецкой фирмы Carponizer. Сувенир можно заказать в интернете за 18,95 доллара. Об этом сообщает таблоид The Daily Star.

Выпуск за 2021 год станет уже девятым. Этот календарь стал хитом в Германии, Великобритании, США, Франции, Испании и Италии.

Фото: instagram.com/carponizer

В 2016 году автор проекта Хендрик Пойлер рассказывал, что особенное беспокойство у него вызывало благополучие карпов. "Во время съемки за нашими чешуйчатыми друзьями ухаживали двое экспертов", – посмеялся он.

Фото: instagram.com/carponizer

"Я подарил этот календарь своему папе (одаренному рыбаку) на его 60-летие. Радовался, как ребенок", "А я дарю его тестю уже третий раз подряд. Он говорит, что у меня хороший вкус", – пишут в комментариях пользователи Сети.

К слову, Carponizer занимается продажей товаров для любителей рыбалки. Первый календарь фирмы, в котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет более пяти лет назад.

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Напомним. ранее пожарные из Австралии в очередной раз разделись для ежегодного благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar. Они призвали общественность защитить природу от бесконечных лесных пожаров.

Кроме этого, мы писали, как молодые фермеры разделись для популярного календаря.

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фото календарь модель
Источник: instagram.com/carponizer
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