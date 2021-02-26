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Мать за 31 год родила 21 ребенка: "Сын попросил нас с мужем остановиться"

Сегодня, 05:55

Женщина рассказала о своей непростой жизни

У 46-летней британки Сью и ее мужа, Ноэля Редфорда, за годы совместной жизни родилось 11 дочерей и 10 сыновей. Первый ребенок у супругов появился в 1989 году, а последний совсем недавно – в 2020-м. О своих буднях женщина рассказывает в Instagram-блоге.

Сейчас Редфорды живут в бывшем доме для престарелых, рассчитанном на 10 человек. Трое детей уже достаточно выросли, чтобы жить самостоятельно, но в доме все равно довольно мало места.

Фото: Instagram | Radford Family

Один из сыновей Сью и Ноэля в шутку просил родителей просто остановиться.

"Мне кажется, что в нашем доме уже не хватает свободного места. В конце концов остановитесь", – шутил 13-летний Джош.

Фото: Instagram | Radford Family

Глава семейства Ноэль имеет собственную кондитерскую, которая временно закрылась из-за пандемии. Однако он наладил онлайн-продажи выпечки, из-за чего доходы выросли более чем вдвое.

Фото: Instagram | Radford Family

Жизнь Сью также довольно непростая. Женщина несколько раз в день убирает квартиру. Большая проблема – стирка. Ей пришлось приобрести промышленную стиральную машинку на 18 килограмм.

Фото: Instagram | Radford Family

Редфорды ежедневно выпивают более семи литров молока и съедают четыре буханки хлеба. Среди других расходов – 80 йогуртов, три тюбика зубной пасты и 24 рулона туалетной бумаги в неделю. Но они не жалуются.

Фото: Instagram | Radford Family

"Дети – это наша роскошь. Этого никогда не купишь за деньги", – утверждает отец семейства.

Напомним, ранее произошла не менее удивительная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.

Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Великобритания дети беременность многодетная семья
Источники: Сегодня , instagram.com/theradfordfamily
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