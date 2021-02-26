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Мати за 31 рік народила 21 дитину: "Син попросив нас із чоловіком зупинитися"

Сьогодні, 05:55

Жінка розповіла про своє непросте життя

У 46-річної британки Сью та її чоловіка, Ноєля Редфорда, за роки спільного життя народилося 11 дочок і 10 синів. Перша дитина у подружжя з'явився у 1989 році, а останній зовсім недавно – в 2020-му. Про свої будні жінка розповідає в Instagram-блозі.

Нині Редфорди живуть у колишньому будинку для людей похилого віку, розрахованому на 10 осіб. Троє їхніх дітей уже досить дорослі, щоб жити самостійно, але у будинку все одно мало місця.

Фото: Instagram | Radford Family

Один із синів Сью і Ноєля жартома просив батьків зупинитися.

"Мені здається, що у нашому будинку вже не вистачає вільного місця. Врешті-решт зупиніться", – жартує 13-річний Джош.

Фото: Instagram | Radford Family

Глава сімейства, Ноєль, має власну кондитерську, яка тимчасово закрилася через пандемію. Однак він налагодив онлайн-продаж випічки, завдяки чому доходи зросли більше ніж удвічі.

Фото: Instagram | Radford Family

Будні Сью зовсім непрості. Жінка кілька разів на день прибирає квартиру. Величезна проблема – прання. Їй довелося придбати промислову пральну машинку на 18 кілограмів.

Фото: Instagram | Radford Family

Редфорди щодня випивають більше семи літрів молока і з'їдають чотири буханки хліба. Серед інших витрат – 80 йогуртів, три тюбика зубної пасти і 24 рулонів туалетного паперу на тиждень. Але вони не скаржаться.

Фото: Instagram | Radford Family

"Діти – це наша розкіш. Цього не купиш за гроші", – стверджує батько сімейства.

Нагадаємо, раніше сталася не менш дивовижна історія. 32-річна британка Мелані Бассетт і з вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою у Британії, яка змогла зробити це.

До того ж, вагітна близнюками Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/theradfordfamily
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