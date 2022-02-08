Мемы о жизни для веселого начала дня: курьезные картинки с подписями

Если смех действительно продлевает жизнь, тогда наши утренние подборки однажды сделают вас бессмертными

Смешные мемы для позитивного дня / Фото: Инстаграм

Продолжаем разбавлять ваш утренний кофе порцией отменного вкусного юмора. Вчера мы делились курьезными и трогательными фото и видео выдр, а сегодня предлагаем посмеяться вместе с нами над жизненными ситуациями. Чтобы жизнь казалась слаще, предлагаем похохотать над нашими обыденными проблемами в новой серии мемов.

Веселая подборка картинок с подписями подарит вам прекрасное настроение и настроит на продуктивный день. Пусть каждый из нас научится смеяться над собой так же, как автор этих мемов.

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Курьезные мемы для заразительного смеха

Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм

Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм

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Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм

Еще больше юмора дальше в галерее.

Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм Курьезные мемы для заразительного смеха / Фото: Инстаграм 1 /18

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