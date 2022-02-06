На волне курьезов: одеться, как любимый пес

В мире животных свои тренды, и дизайнеры предлагают любителям пушистиков следовать этим тенденциям

Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев / Фото: little beast

Кто не любит милых животных, тот и сам не заслуживает любви. А вот Little Beast до того обожают пушистиков, что объединили свою страсть к искусству и собакам с выпуском новой коллекции, в которой представлены свитера с принтами для домашних животных и человеческие носки разных цветов.

Каждое изделие в капсуле изготовлено из мягких тканей, которые этически закупаются у небольшого производителя. Бренд поделился фотосессией, которая не может не умилять.

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Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев: носки (370 грн), собачий свитер (1265 грн) / Фото: little beast

Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев: кофточка для собаки (1546 грн) носки (407 грн) / Фото: little beast

Изображения облаков, цветов и полос, отпечатанных на свитерах и носках ярких тонов, позволит вам и вашему питомцу носить вместе одинаковые вещи и быть еще ближе по духу.

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Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев: кофточка для собаки (1546 грн) носки (407 грн) / Фото: little beast

Коллекция уже доступна для покупки на сайте бренда.

Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев: носки (380 грн) / Фото: little beast

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Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев / Фото: little beast

Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев / Фото: little beast

Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев / Фото: little beast

Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев / Фото: little beast

Little Beast выпустили коллекцию одежды для людей и их питомцев / Фото: little beast

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