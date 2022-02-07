Сегодня 08:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Любовь Зеленских

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Такие сладкие хищники: курьезные и трогательные фото и видео выдр

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 08:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если вы думаете, что хищники не могут быть милыми, тогда спешите удивляться – смешные выдры бегут делать ваш день лучше
Смешные выдры поднимут вам настроение и зарядят позитивом
Смешные выдры поднимут вам настроение и зарядят позитивом / Фото: Инстаграм

Начинайте свое утро с улыбки! А чтобы так и было, у нас есть план заряда вас позитивным настроением. Ранее мы делились фото и видео самой харизматичной в мире свинки Джузеппы. А сегодня предлагаем порцию умиления от душевных выдр.

Если вы думаете, что самые трогательные животные в мире – это котики и собаки, тогда вы сильно ошибаетесь. Даже хищники бывают невероятно милыми и сладким. Кто бы мог подумать, что выдры такие душевные!

Реклама

Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм

Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм

Выдры – это земноводные или речные хищники. Но это не мешает быть им смешными и вызывать желание их потискать. Не верите? Тогда смотрите.

Реклама

Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм

Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм

Еще больше крутых фото выдр смотрите в галерее.

Реклама

Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение | Фото: Инстаграм
Самые милые выдры, которые поднимут вам настроение / Фото: Инстаграм
1/12

Также смотрите: Знакомьтесь с енотом-обжорой Булочкой: смешные и курьезные фото новой звезды Instagram

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять