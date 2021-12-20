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Квартиру главной героини фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" можно будет арендовать

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
20 декабря, 16:19
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Интерьер и декорации воссозданы реально. Пожить, конечно, там не удастся, но организаторы обещают провести праздничный ужин
Квартира Нади из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
Квартира Нади из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» / Фото: Коллаж: Сегодня

Сервис доставки еды и продуктов в России Delivery Club воссоздалточную копию квартиры главной героини советского фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!". Декорации расположили в одном из павильонов Мосфильма.

Организаторы использовались подлинные советские чертежи и оригинальный реквизит со съемок фильма.

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Квартира Нади из фильма
Квартира Нади из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" / Фото: пресс-служба

Квартиру Нади создавали с нуля и дополнили знаковыми деталями: в ванной повесили шубу Ипполита, а в гостиной положили платье и гитару хозяйки квартиры.

Квартира Нади из фильма
Квартира Нади из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" / Фото: пресс-служба

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Delivery Club предлагают арендовать помещение для праздничного ужина. Для гостей устроят чествования с главными атрибутами советских времен: заливной рыбой, оливье, селедкой под шубой, мандаринами и советским шампанским.

Квартира Нади из фильма
Квартира Нади из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" / Фото: пресс-служба

Также гости смогут посетить экскурсию по Мосфильму, где им расскажут подробности о съемках фильма и покажут оригинальный реквизит.

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Квартира Нади из фильма
Квартира Нади из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" / Фото: пресс-служба

Забронировать столик можно в приложении сервиса, а начиная с сегодня, 20 декабря Delivery Club ежедневно будут разыгрывать по 5 приглашений.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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