Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Найкращі актори 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Квартиру головної героїні фільму "Іронія долі, або З легкою парою!" можна буде орендувати

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
20 грудня, 16:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інтер'єр та декорації відтворені реально. Пожити, звичайно, там не вдасться, але організатори обіцяють провести святкову вечерю
Квартира Наді з фільму «Іронія долі, або з легкою парою!»
Квартира Наді з фільму «Іронія долі, або з легкою парою!» / Фото: Колаж: Сьогодні

Сервіс доставки їжі та продуктів у Росії Delivery Club відтворивточну копію квартири головної героїні радянського фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" Декорації розташували в одному з павільйонів Мосфільму.

Організатори використовували справжні радянські креслення та оригінальний реквізит зі зйомок фільму.

Реклама

Квартира Наді з фільму
Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

Квартиру Наді створювали з нуля та доповнили знаковими деталями: у ванній повісили шубу Іполита, а у вітальні поклали сукню та гітару господині квартири.

Квартира Наді з фільму
Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

Реклама

Delivery Club пропонують орендувати приміщення для святкової вечері. Для гостей влаштують частування головними атрибутами радянських часів: заливною рибою, олів'є, оселедцем під шубою, мандаринами та радянським шампанським.

Квартира Наді з фільму
Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

Також гості зможуть відвідати екскурсію Мосфільмом, де їм розкажуть подробиці про зйомки фільму та покажуть оригінальний реквізит

Реклама

Квартира Наді з фільму
Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

Забронювати столик можна у додатку сервісу, а починаючи з сьогодні, 20 грудня Delivery Club щодня розігруватимуть по 5 запрошень.

Читайте також: У Голлівуді знімуть ремейк "Іронії долі" Женя Лукашин та Надя заговорять англійською

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Святкова психологія
Секрети емоцій, що дарує Святий Миколай
Зануритися у свято!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти