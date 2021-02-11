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Как с помощью одного пакетика чая очистить очень грязную посуду (видео)

Сегодня, 14:15

Вам не придется оттирать жир

Легкий способ очистить очень грязную кастрюлю показала британская Instagram-блогерша с ником Lynsey Queen Of Clean. Девушка использовала для этого весьма необычное средство – обычный чайный пакетик.

На записи девушка рассказывает, что этот способ подойдет для самых разных кухонных кастрюль и в итоге не придется оттирать жир от поверхности посуды. По ее словам, можно использовать как новый, так и уже заваренный чай.

Видео: instagram.com/lynsey_queenofclean

Кстати, это далеко не первый крутой лайфхак, которым мы поделились с вами за последнее время. Уже не за горами День всех влюбленных, и мы подготовили для вас 14 самых интересных LOVEхаков с картинками ко Дню святого Валентина.

Итак, чтобы отчистить грязную кастрюлю или сковороду,ь нужно заполнить емкость водой, закинуть туда пакетик чая на 15 минут, а затем слить всю жидкость. На кадрах видно, что после этого на поверхности посуды не осталось жира и других следов готовки.

Блогерша показала, как быстро отмыть грязную посуду
Фото: Instagram | Lynsey Queen Of Clean

Это видео стало очень популярным и собрало множество восторженных комментариев и лайков.

"Все чудесно получилось", "В это сложно поверить", "Блестящий совет, я уже воспользовалась им несколько раз и каждый раз работает. Спасибо вам", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее популярная TikTok-блогерша по имени Мэдди Самнер показала вирусный кулинарный лайфхак, как разбить куриное яйцо так, чтобы скарлупа не застряла в белке.

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Источники: Сегодня , instagram.com/lynsey_queenofclean
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