Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хирург подключился к заседанию суда в Zoom прямо из операционной (видео)

Сегодня, 10:12

Врача вызвали по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения

Хирург по имени Скотт Грин из американского города Сакраменто давал показания в суде, подключившись к онлайн-конференции в Zoom прямо из операционной. Врача вызвали по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает издание BBC News.

Появление Грина в хирургическом костюме и маске удивило как участников заседания, так и тех, кто смотрел прямую трансляцию в YouTube.

Однако медик заверил судью, что готов участвовать в разбирательстве, добавив, что рядом с ним находится другой хирург, который позаботится о пациенте.

Судья все же отложил заседание, заявив, что беспокоится за пациента, которого оперирует Грин.

Медицинский совет Калифорнии объявил, что начал разбирательство, подчеркнув, что "ожидает от врачей соблюдения профессиональных стандартов при лечении пациентов".

Сам Грин сообщил NBC News, что "все было не так" и больше ему добавить нечего.

Читайте также:
Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео)

Кстати, ранее мы писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новая жертва Zoom: голова сенатора США делала доклад вверх тормашками (видео) Издержки карантина: в США адвокат участвовал в суде в образе котенка (видео) Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео) США обвинили сотрудника Zoom в травле и сливе личных данных американцев Китаю
видео США хирург Zoom
Реклама

Новости партнеров

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 09:45Events

Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

Сегодня, 07:50Events

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 19:16Events

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака

Вчера, 06:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз

Вчера, 05:05Events

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 февраляЗвездно

На шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва

27 февраляЗвездно

NK и Полякова поцеловались в шестом выпуске "Маски"

27 февраляTravel

От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева (фото и видео)

27 февраляФаново

Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу

27 февраляЗвездно

Беременная Репяхова и Павлик отдыхают в Египте: сколько стоит их номер в отеле

26 февраляЗвездно

Легендарная "Два кольори". В чьем исполнении прозвучала лучше всего (голосование)

26 февраляВкусно

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

26 февраляАнонс

Андрей Данилко заложил свою квартиру на Крещатике из-за шоу "Маска"

26 февраляЗдорово

Можно ли за три дня похудеть на 5 кг: что об этом думает диетолог

26 февраляЗвездно

Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева: Еле разговаривает

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
В Польше назвали самые востребованные профессии
В Польше назвали самые востребованные профессии
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять