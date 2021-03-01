Хирург подключился к заседанию суда в Zoom прямо из операционной (видео)

Врача вызвали по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения

Хирург по имени Скотт Грин из американского города Сакраменто давал показания в суде, подключившись к онлайн-конференции в Zoom прямо из операционной. Врача вызвали по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает издание BBC News.

Появление Грина в хирургическом костюме и маске удивило как участников заседания, так и тех, кто смотрел прямую трансляцию в YouTube.

Однако медик заверил судью, что готов участвовать в разбирательстве, добавив, что рядом с ним находится другой хирург, который позаботится о пациенте.

Судья все же отложил заседание, заявив, что беспокоится за пациента, которого оперирует Грин.

Медицинский совет Калифорнии объявил, что начал разбирательство, подчеркнув, что "ожидает от врачей соблюдения профессиональных стандартов при лечении пациентов".

Сам Грин сообщил NBC News, что "все было не так" и больше ему добавить нечего.

Кстати, ранее мы писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

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А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

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