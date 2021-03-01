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Хірург підключився до засідання суду в Zoom прямо з операційної (відео)

Сьогодні, 10:12

Лікаря викликали у справі, пов'язаній з порушенням правил дорожнього руху

Хірург Скотт Грін з американського міста Сакраменто давав свідчення у суді, підключившись до онлайн-конференції в Zoom прямо з операційної. Лікаря викликали у справі, пов'язаній з порушенням правил дорожнього руху. Про це повідомляє видання BBC News.

Поява Гріна у хірургічному халаті та масці здивувала як учасників засідання, так і тих, хто дивився пряму трансляцію в YouTube.

Однак медик запевнив суддю, що готовий давати покази, додавши, що поруч з ним знаходиться інший хірург, який подбає про пацієнта.

Суддя все ж відклав засідання, заявивши, що турбується про пацієнта, якого оперує Грін.

Медична рада Каліфорнії повідомила про початок перевірки, зазначивши, що "чекає від лікарів дотримання професійних стандартів під час лікування пацієнтів".

Сам Грін повідомив NBC News, що "все було не так" і більше йому додати нічого.

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До речі, раніше ми писали, як чиновник з філіппінської провінції Кавіте на ім'я Джесус Естіл після конференції на онлайн-платформі Zoom помилково натиснув не ту кнопку, залишивши камеру увімкненою, і зайнявся сексом зі своєю секретаркою.

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Крім того, американський чиновник Кріс Платцер, який працював фахівцем з планування міста Вальєхо в штаті Каліфорнія (США), звільнився після того, як під час робочої зустрічі в Zoom кинув свого кота на підлогу і пив пиво.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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