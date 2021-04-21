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Это рекорд: мужчина прогуливал работу 15 лет и получил 500 тысяч евро зарплаты

Сегодня, 10:54

67-летний мужчина числился сотрудником управления пожарной безопасности с 2005 года, однако с того времени ни разу не пришел на работу и установил рекорд по прогулам

Финансовая гвардия Италии в ходе проверки выявила случаи массового фиктивного устройства на работу в больнице Пульезе-Чаччо города Катандзаро. Один из сотрудников этого медицинского учреждения не ходил на работу 15 лет и установил рекорд по прогулам.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

67-летний мужчина числился сотрудником управления пожарной безопасности с 2005 года, однако с того времени ни разу не пришел на работу. Итальянец даже установил рекорд по прогулам – он отсутствовал на рабочем месте целых 15 лет. За все это время он заработал 500 тысяч евро зарплаты.

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Финансовая гвардия Италии провела собственное расследование и выяснила, что руководителей управления, где числился прогульщик, запугивали, чтобы мужчина не получал дисциплинарных взысканий.

Один из сотрудников больницы рассказал следователям, что в 2005 году "очень выдающийся человек" пришел в офис и пригрозил начальнику управления проблемами, если фиктивного сотрудника уволят.

Суд города Катандзаро предъявил обвинение за невыход на работу еще 57 сотрудникам больницы Пульезе-Чаччо.

Напомним, где найти работу, если уволили или не платят зарплату. Кроме этого, мы рассказывали, сколько можно заработать на выгуле собак в Нью-Йорке.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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