"Бухать не заборониш" – как украинцы искали аналог "Красиво жить не запретишь" (список)

Подписчики и друзья Ирены Карпы с большим вдохновением подбирали вечером в четверг яркие украинские аналоги известного выражения

Как перевести на украинский язык распространенное выражение "Красиво жить не запретишь", спросила у своих подписчиков и друзей в четверг вечером писательница и певица, а также уже несколько лет первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа. И не прогадала, правда некоторые варианты оказались очень неожиданными.

Соответствующй пост она опубликовала в Facebook.

За дело подписчики и друзья писательницы взялись вдохновленно – за несколько часов почти 200 комментариев. Первое место за оригинальность можно по праву отдать украинскому писателю Андрею Кокотюхе, который предложил вариант "Бухать не заборониш".

Правда, судя по "лайкам", оценили юмор немногие. Остальные комментаторы в основном предлагали не такие яркие варианты, но тоже не лишенные фантазии. Мы собрали самые популярные (в порядке снижения количества"лайков").

Багатому і чорт діти колише. Як єсть – так і сраці честь. Мама казала нікому не говорити, але ми – дуже багаті. Живеться, як варенику в маслі. Видно пана по халявах. Жити, як у Бога за пазухою. Чи ж нам не належить? Хто жив, той живе. Нам так не жити! (співак Олександр Положинський) Файно, їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати. Блєск і ніщєта п*дарасів. Лакшері-х*якшері. Навчи дупу пердіти – вона все того буде хтіти. Зі срібною ложкою в роті. Я не з такої сім‘ї як другі, я з багатої. Під лежачий камінь коньяк не тече. Їдь, кобило, хоч три дні не їла! Жити у богині за пазухою. Щоб в сусіда корова здохла. Наша Галя балувана. Хто жив за поляків, той і зараз живе.

Напомним, на Кипре собираются установить новую 40-метровую статую – "Благородный крестьянин", но внимательные люди подметили, что с определенного ракурса кажется, что увековеченный в камне мужчина демонстрирует свой половой орган.

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