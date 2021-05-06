"Бухать НЕ забороніш" – як українці шукали аналог "Красиво жити не заборониш" (список)
Передплатники і друзі Ірени Карпи з великим натхненням підбирали ввечері в четвер яскраві українські аналоги відомого вислову
Як перекласти українською поширений вираз "Красиво жить не запретишь", запитала у своїх підписників і друзів у четвер увечері письменниця і співачка, а також вже кілька років перший секретар з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа. І не прогадала, щоправда деякі варіанти виявилися дуже несподіваними.
Відповідне пост вона опублікувала у Facebook.
За справу підписники та друзі письменниці взялися натхненно – за кілька годин майже 200 коментарів. Перше місце за оригінальність можна по праву віддати українському письменникові Андрію Кокотюсі, який запропонував варіант "Бухать не заборониш".
Правда, судячи з "лайків", оцінили гумор далеко не всі. Решта коментаторів в основному пропонували не такі яскраві варіанти, але теж не позбавлені фантазії. Ми зібрали найпопулярніші (в порядку зниження кількості "лайків").
- Багатому і чорт діти колише.
- Як єсть – так і сраці честь.
- Мама казала нікому не говорити, але ми – дуже багаті.
- Живеться, як варенику в маслі.
- Видно пана по халявах.
- Жити, як у Бога за пазухою.
- Чи ж нам не належить?
- Хто жив, той живе.
- Нам так не жити! (співак Олександр Положинський)
- Файно, їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати.
- Блєск і ніщєта п*дарасів.
- Лакшері-х*якшері.
- Навчи дупу пердіти – вона все того буде хтіти.
- Зі срібною ложкою в роті.
- Я не з такої сім‘ї як другі, я з багатої.
- Під лежачий камінь коньяк не тече.
- Їдь, кобило, хоч три дні не їла!
- Жити у богині за пазухою.
- Щоб в сусіда корова здохла.
- Наша Галя балувана.
- Хто жив за поляків, той і зараз живе.
Нагадаємо, на Кіпрі збираються встановити нову 40-метрову статую – "Шляхетний селянин", але уважні люди помітили, що з певного ракурсу здається, що увічнений в камені чоловік демонструє свій статевий орган.
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