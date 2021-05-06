"Бухать НЕ забороніш" – як українці шукали аналог "Красиво жити не заборониш" (список)

Передплатники і друзі Ірени Карпи з великим натхненням підбирали ввечері в четвер яскраві українські аналоги відомого вислову

Як перекласти українською поширений вираз "Красиво жить не запретишь", запитала у своїх підписників і друзів у четвер увечері письменниця і співачка, а також вже кілька років перший секретар з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа. І не прогадала, щоправда деякі варіанти виявилися дуже несподіваними.

Відповідне пост вона опублікувала у Facebook.

За справу підписники та друзі письменниці взялися натхненно – за кілька годин майже 200 коментарів. Перше місце за оригінальність можна по праву віддати українському письменникові Андрію Кокотюсі, який запропонував варіант "Бухать не заборониш".

Правда, судячи з "лайків", оцінили гумор далеко не всі. Решта коментаторів в основному пропонували не такі яскраві варіанти, але теж не позбавлені фантазії. Ми зібрали найпопулярніші (в порядку зниження кількості "лайків").

Багатому і чорт діти колише. Як єсть – так і сраці честь. Мама казала нікому не говорити, але ми – дуже багаті. Живеться, як варенику в маслі. Видно пана по халявах. Жити, як у Бога за пазухою. Чи ж нам не належить? Хто жив, той живе. Нам так не жити! (співак Олександр Положинський) Файно, їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати. Блєск і ніщєта п*дарасів. Лакшері-х*якшері. Навчи дупу пердіти – вона все того буде хтіти. Зі срібною ложкою в роті. Я не з такої сім‘ї як другі, я з багатої. Під лежачий камінь коньяк не тече. Їдь, кобило, хоч три дні не їла! Жити у богині за пазухою. Щоб в сусіда корова здохла. Наша Галя балувана. Хто жив за поляків, той і зараз живе.

Нагадаємо, на Кіпрі збираються встановити нову 40-метрову статую – "Шляхетний селянин", але уважні люди помітили, що з певного ракурсу здається, що увічнений в камені чоловік демонструє свій статевий орган.

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