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"Бухать НЕ забороніш" – як українці шукали аналог "Красиво жити не заборониш" (список)

Сьогодні, 23:29

Передплатники і друзі Ірени Карпи з великим натхненням підбирали ввечері в четвер яскраві українські аналоги відомого вислову

Як перекласти українською поширений вираз "Красиво жить не запретишь", запитала у своїх підписників і друзів у четвер увечері письменниця і співачка, а також вже кілька років перший секретар з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа. І не прогадала, щоправда деякі варіанти виявилися дуже несподіваними.

Відповідне пост вона опублікувала у Facebook.

За справу підписники та друзі письменниці взялися натхненно – за кілька годин майже 200 коментарів. Перше місце за оригінальність можна по праву віддати українському письменникові Андрію Кокотюсі, який запропонував варіант "Бухать не заборониш".

Правда, судячи з "лайків", оцінили гумор далеко не всі. Решта коментаторів в основному пропонували не такі яскраві варіанти, але теж не позбавлені фантазії. Ми зібрали найпопулярніші (в порядку зниження кількості "лайків").

  1. Багатому і чорт діти колише.
  2. Як єсть – так і сраці честь.
  3. Мама казала нікому не говорити, але ми – дуже багаті.
  4. Живеться, як варенику в маслі.
  5. Видно пана по халявах.
  6. Жити, як у Бога за пазухою.
  7. Чи ж нам не належить?
  8. Хто жив, той живе.
  9. Нам так не жити! (співак Олександр Положинський)
  10. Файно, їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати.
  11. Блєск і ніщєта п*дарасів.
  12. Лакшері-х*якшері.
  13. Навчи дупу пердіти – вона все того буде хтіти.
  14. Зі срібною ложкою в роті.
  15. Я не з такої сім‘ї як другі, я з багатої.
  16. Під лежачий камінь коньяк не тече.
  17. Їдь, кобило, хоч три дні не їла!
  18. Жити у богині за пазухою.
  19. Щоб в сусіда корова здохла.
  20. Наша Галя балувана.
  21. Хто жив за поляків, той і зараз живе.

Нагадаємо, на Кіпрі збираються встановити нову 40-метрову статую – "Шляхетний селянин", але уважні люди помітили, що з певного ракурсу здається, що увічнений в камені чоловік демонструє свій статевий орган.

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Ірена Карпа
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