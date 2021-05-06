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Памятник крестьянину возмутил киприотов. Одни видят колено мужчины, другие – его половой орган

Сегодня, 16:29

Внимательные люди подметили, что с определенного ракурса кажется, что увековеченный в камне мужчина демонстрирует свой половой орган

Фото: twitter.com/MichaelTheodoul

На Кипре собираются установить новую 40-метровую статую – "Благородный крестьянин". И все бы ничего, но есть один весьма пикантный нюанс. Внимательные люди подметили, что с определенного ракурса кажется, что увековеченный в камне мужчина демонстрирует свой половой орган. А на самом деле это его колено!

Пользователи соцсетей уже начали шутить в комментариях.

"Я понимаю, что сейчас начнется борьба за туристов, но не до такой же степени", "Пять минут смотрела на этот снимок и только потом поняла, в чем дело", "Мне кажется, что наш народ уже совсем одичал на карантине", "Фу, как так можно", "Да перестаньте, классный памятник. Будет главная фишка города", – пишут юзеры.

По словам авторов проекта, скульптура должна стать символом объединения.

"В стране, которая в прошлом была свидетелем разделений и конфликтов, объединяющим фактором стало то, что почти все киприоты всего несколько поколений назад были сыновьями и дочерями земли – фермерами, пастухами, крестьянами. Это произведение инженерного искусства. Оно переживет нас и станет подарком будущим поколениям", – цитирует авторов проекта журналисты развлекательного портала Ladbible.

Огромный монумент планируют поставить на вершине горы с видом на город Кирения.

Между прочим, у нас есть еще одна интересная новость для вас: ранее мы подготовили календарь идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Напомним, ранее турист случайно сломал три пальца на ногах у статуи Венеры. Кроме этого, был разгадан секрет известной статуи Девы Марии.

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Источник: twitter.com/MichaelTheodoul
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