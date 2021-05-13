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Женщина выпрыгнула с воздушного шара в воду и выжила (видео)

Сегодня, 09:41

Первым человеком, выпрыгнувшим из воздушного шара в воду, стала четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Рианнан Иффланд

Фото: Сегодня

Креативные австралийцы придумали для себя новое экстремальное развлечение: они поднимаются на воздушном шаре на высоту 20 метров (это как семиэтажный дом), а потом становятся на специально приспособленный трамплин и прыгают с него в воду.

Правда, сейчас этим экстремальным спортом занимаются только опытные спортсмены и дайверы.

Первым человеком, выпрыгнувшим из движущегося воздушного шара, в апреле 2021 года стала четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Рианнан Иффланд.

"Я уже выпрыгивала с вертолетов и зданий и подумала, что нужно мыслить нестандартно. Так появилась идея с воздушным шаром", – рассказывает чемпионка.

Сюжет Яны Лукьянец
Видео: Сегодня

Напомним, ранее российский экстремал и любитель банджи-джампинга Аид Аидов прикрепил канат к ягодицам и прыгнул с 27-метровой высоты в Санкт-Петербурге.

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Источник: Сегодня
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