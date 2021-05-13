Женщина выпрыгнула с воздушного шара в воду и выжила (видео)
Первым человеком, выпрыгнувшим из воздушного шара в воду, стала четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Рианнан Иффланд
Креативные австралийцы придумали для себя новое экстремальное развлечение: они поднимаются на воздушном шаре на высоту 20 метров (это как семиэтажный дом), а потом становятся на специально приспособленный трамплин и прыгают с него в воду.
Правда, сейчас этим экстремальным спортом занимаются только опытные спортсмены и дайверы.
Первым человеком, выпрыгнувшим из движущегося воздушного шара, в апреле 2021 года стала четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Рианнан Иффланд.
"Я уже выпрыгивала с вертолетов и зданий и подумала, что нужно мыслить нестандартно. Так появилась идея с воздушным шаром", – рассказывает чемпионка.
Напомним, ранее российский экстремал и любитель банджи-джампинга Аид Аидов прикрепил канат к ягодицам и прыгнул с 27-метровой высоты в Санкт-Петербурге.
Кроме этого, мы писали об украинце, который сделал сальто на пять метров между двумя движущимися грузовиками.
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