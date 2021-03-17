Россиянин прикрепил канат к ягодицам и прыгнул с 27-метровой высоты (видео)

Действия экстремала координировали четыре человека

Российский экстремал и любитель банджи-джампинга Аид Аидов прикрепил канат к ягодицам и прыгнул с 27-метровой высоты в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram.

Действия экстремала координировали по меньшей мере четыре человека. На записи видно и слышно, как парень прыгает вниз и громко кричит.

Аид отмечает, что подвешиванием за кожу он занимается довольно часто, а себя он характеризует, как "отбитого на всю голову".

Сюжет Анны Басовой Видео: Сегодня

К слову, банджи-джампинг – это экстремальный вид спорта, суть которого заключается в "канатных" прыжках с большой высоты. Канат и прочие крепления, удерживающие прыгуна, могут фиксироваться к разным частям тела.

Многие подписчики не оценили парадоксальный прыжок парня. Тем не менее нашлись и те, кто таким поступком восхитился.

Напомним, ранее украинец сделал сальто на пять метров между двумя движущимися грузовиками. Кроме этого, мы писали, что под Киевом подростка-экстремала ударило током.

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