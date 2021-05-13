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Жінка вистрибнула з повітряної кулі у воду і вижила (відео)

Сьогодні, 09:41

Першою людиною, яка вистрибнула з повітряної кулі у воду, стала чотириразова чемпіонка світу зі скелелазіння Ріаннан Іффланда

Фото: Сьогодні

Креативні австралійці вигадали для себе нову екстремальну розвагу: вони піднімаються на повітряній кулі на висоту 20 метрів (це як семиповерховий будинок), а потім стають на спеціально пристосований трамплін і стрибають з нього у воду.

Щоправда, зараз цим екстремальним спортом займаються тільки досвідчені спортсмени та дайвери.

Першою людиною, яка вистрибнула з рухомої повітряної кулі у воду, в квітні 2021 року стала чотириразова чемпіонка світу зі скелелазіння Ріаннан Іффланд.

"Я вже вистрибувала з вертольотів та будівель і подумала, що потрібно мислити нестандартно. Так з'явилася ідея з повітряною кулею", – розповідає чемпіонка.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше російський екстремал і любитель банджи-джампінгу Аїд Аїдов прикріпив канат до сідниць і стрибнув з 27-метрової висоти у Санкт-Петербурзі.

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Крім цього, ми писали про українця, котрий зробив сальто на п'ять метрів між двома рухомими вантажівками.

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відео Австралія екстремали повітряна куля
Джерело: Сьогодні
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