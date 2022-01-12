А мы точно на прогулку? Курьезные фото животных до и после стрижки

Не знаете, что может поднять вам настроение в этот холодный зимний день? Спокойно, мы знаем
Забавные фотографии животных до и после стрижки / Фото: Коллаж: Сегодня
Недавно мы показывали смешные фото домашних животных конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021. Теперь же собрали для вас веселую подборку с эпичными фотографиями наших любимцев до и после посещения грумера.
Любимые питомцы могут поднять нам настроение даже в самый грустный день. Мы их целуем, обожаем, покупаем красивую одежду, купаем и даже водим в специальные салоны красоты для четырехлапых. И какими же мимишными они кажутся после стрижки, но вот вопрос: у них такое же мнение? Судя по этим фото — не всегда.
Смотрите нашу подбору смешных котов и собак после стрижки и не скучайте.
Человеконогий, я тебя ненавижу / Фото: Инстаграм
Пожалуйста, оставь мне в покое / Фото: Инстаграм
Как-то не так я представлял нашу прогулку / Фото: Инстаграм
Знаешь, Валера, может, ты не совсем тот человек, который мне нужен... / Фото: Инстаграм
Ты же понимаешь, что я тебе этого не прощу? / Фото: Инстаграм
А говорила, что любишь меня таким, каким я есть / Фото: Инстаграм
Ты ничего мне не хочешь объяснить? / Фото: Инстаграм
Ну и как мне теперь во дворе показаться? / Фото: Инстаграм
Допустим, гав! / Фото: Инстаграм
Ну ты чего? Нормально же общались / Фото: Инстаграм
Также вас повеселят злые животные, которые рады понедельнику не больше, чем вы.
Фото: anna_groom95