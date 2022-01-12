А мы точно на прогулку? Курьезные фото животных до и после стрижки

Не знаете, что может поднять вам настроение в этот холодный зимний день? Спокойно, мы знаем

Забавные фотографии животных до и после стрижки / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно мы показывали смешные фото домашних животных конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021. Теперь же собрали для вас веселую подборку с эпичными фотографиями наших любимцев до и после посещения грумера.

Любимые питомцы могут поднять нам настроение даже в самый грустный день. Мы их целуем, обожаем, покупаем красивую одежду, купаем и даже водим в специальные салоны красоты для четырехлапых. И какими же мимишными они кажутся после стрижки, но вот вопрос: у них такое же мнение? Судя по этим фото — не всегда.

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Смотрите нашу подбору смешных котов и собак после стрижки и не скучайте.

Человеконогий, я тебя ненавижу / Фото: Инстаграм

Пожалуйста, оставь мне в покое / Фото: Инстаграм

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Как-то не так я представлял нашу прогулку / Фото: Инстаграм

Знаешь, Валера, может, ты не совсем тот человек, который мне нужен... / Фото: Инстаграм

Ты же понимаешь, что я тебе этого не прощу? / Фото: Инстаграм

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А говорила, что любишь меня таким, каким я есть / Фото: Инстаграм

Ты ничего мне не хочешь объяснить? / Фото: Инстаграм

Ну и как мне теперь во дворе показаться? / Фото: Инстаграм

Допустим, гав! / Фото: Инстаграм

Ну ты чего? Нормально же общались / Фото: Инстаграм

Также вас повеселят злые животные, которые рады понедельнику не больше, чем вы.

Фото: anna_groom95