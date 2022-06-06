От оружия до игрушки: 6 интересных фактов о йо-йо, которое снова в моде

6 июня отмечается международный день йо-йо – игрушки, которая в 2000-х была самым трендовым гаджетом подростков. Рассказываем, что стоит о ней знать

Йо-йо стало самой популярной игрушкой 2000-х, теперь снова возвращается / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2000-х среди подростков произошел настоящий бум – на рынке появилась новая игрушка под странным названием "йо-йо". Пока наши родители недоумевали, в чем суть гаджета, дети наслаждались.

Заполучить желанную вещь хотели все и разными способами – собирали крышки из-под Coca-Cola, чтобы обменять на брендированный вариант йо-йо, заказывали бабушкам на день рождения, пытались выиграть в лотерею.

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Спустя 20 лет йо-йо снова возвращается в моду, постепенно захватывая внимание детей и подростков в Европе и США, и медленно добираясь до Украины. Интересно, что 6-го июня в мире принято отмечать день йо-йо. Мы решили собрать захватывающие факты о игрушке нашего детства, о которых вы точно не знали.

Когда появилось йо-йо

Самый ранний из сохранившихся йо-йо датируется 500 г. до н.э. Он был сделан с использованием дисков кожи.

На древнегреческой вазе изображен мальчик, играющий в йо-йо / Фото: wikimedia

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Историки нашли записи, в которых сказано, что эти игрушки делали из дерева, металла или расписной терракоты (обожженной глины). В первую очередь их использовали для церемоний подношения определенным богам, когда ребенок достигал совершеннолетия, а также для игр.

Название игрушки

Найденная исследователями иллюстрация 1791 года, на которой женщина играет с ранней версией йо-йо, показывает, что в то время йо-йо называли bandalore. В словаре Webster's Collegiate Dictionary указано, что слово "йо-йо" происходит от северно-филиппинского слова на языке илокано "йо-йо".

Иллюстрация из французского журнала моды, 1791 год / Фото: wikimedia

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Многие другие источники говорят, что "йо-йо" было тагальским словом, предположительно означающим "приходи-приходи" или "возвращение". Также историки допускают, что йо-йо могли использовать в качестве оружия на Филиппинах.

Мировая экспансия

Интересно, что впервые официальное название "йо-йо" было зарегистрировано в 1929 году в США. До этого игрушка уже стала популярной, а предприимчивые бизнесмены оперативно купили права на ее распространение.

Столица йо-йо

Считается, что права на йо-йо стояли 250 000 долларов – это целое состояние по меркам эпохи депрессии. Это оказалось разумным вложением, которое в последующие годы принесло во много раз больше этой суммы. В 1946 году компания Duncan Toys Company открыла фабрику йо-йо в Лаке, штат Висконсин, и город назвали "мировой столицей йо-йо".

Йо-йо компании Duncan было занесено в Национальный зал славы игрушек в 1999 году.

Забвение

После Второй мировой войны продажи игрушки сократились и она потеряла популярность. На помощь пришли маркетологи, которые запустили колоссальную рекламную кампанию в 1962 году. Это имело беспрецедентный успех, правда, на короткий срок.

За всю историю йо-йо, у игрушки было три этапа популярности / Фото: unsplash.com

Самое дорогое йо-йо в мире

Серьезные изменения игрушка претерпела в 1990-х годах 20-го столетия. Теперь конструкция имела стильный вид, была оснащена тормозными силиконовыми дисками, подшипником и другими хитростями. Как раз с 1990-х начался третий за свою историю этап перерождения. Йо-йо стало не просто предметом желания детей, появились курсы по овладению разными техниками, клубы, международные конкурсы и соревнования.

В Украину йо-йо попало в 2000-х и было популярным несколько лет. Похоже, именно сейчас мы наблюдаем за четвертым этапом возвращения игрушки. Так, в TikTok ролики с хэштегом йо-йо посмотрели уже более 1,4 миллиарда раз.

@yoyojoe_1 Im back. From now on this is for fun. Want to see consistent uploads? Check out @big.time.toys. And @strykeclub Thanks @Lou som original – LORD.xp

Интересно, что самое дорогое в мире йo-йo, Nostalgia, делает японский мастер Шинобу Конмото. Стоимость его работы приличная — $5000.

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