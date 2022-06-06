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Від зброї до іграшки: 6 цікавих фактів про йо-йо, яке знову в моді

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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6 червня, 20:00
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6 червня відзначається міжнародний день йо-йо – іграшки, яка у 2000-х була найтрендовішим гаджетом підлітків. Розповідаємо, що варто про неї знати
Йо-йо стало найпопулярнішою іграшкою 2000-х, тепер знову повертається
Йо-йо стало найпопулярнішою іграшкою 2000-х, тепер знову повертається / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2000-х серед підлітків стався справжній бум – на ринку з'явилася нова іграшка під дивною назвою "йо-йо". Поки наші батьки дивувалися, у чому суть гаджета, діти насолоджувалися.

Здобути бажану річ хотіли всі й різними способами – збирали кришки з-під Coca-Cola, щоб обміняти на брендований варіант йо-йо, замовляли бабусям на день народження, намагалися виграти у лотерею.

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Через 20 років йо-йо знову повертається в моду, поступово захоплюючи увагу дітей та підлітків у Європі та США, та повільно добираючись до України. Цікаво, що 6 червня у світі прийнято відзначати день йо-йо. Ми вирішили зібрати захоплюючі факти про іграшку нашого дитинства, про які ви точно не знали.

Коли з'явилося йо-йо

Найраніший з йо-йо, що збереглися, датується 500 р. до н.е. Він був зроблений за допомогою шкіряних дисків.

На давньогрецькій вазі зображений хлопчик, який грає в йо-йо
На давньогрецькій вазі зображений хлопчик, який грає в йо-йо

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Історики знайшли записи, у яких сказано, що ці іграшки робили з дерева, металу чи розписної теракоти (обпаленої глини). Насамперед їх використовували для церемоній підношення певним богам, коли дитина досягала повноліття, а також для ігор.

Назва іграшки

Знайдена дослідниками ілюстрація 1791 року, де жінка грає з ранньої версією йо-йо, показує, що тоді йо-йо називали bandalore. У словнику Webster's Collegiate Dictionary зазначено, що слово "йо-йо" походить від північно-філіппінського слова мовою илокано "йо-йо".

Ілюстрація з французького журналу моди, 1791 рік
Ілюстрація з французького журналу моди, 1791 рік

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Багато інших джерел кажуть, що "йо-йо" було тагальським словом, яке, ймовірно, означає "приходь-приходь" або "повернення". Також історики припускають, що йо-йо могли використовувати як зброю на Філіппінах.

Світова експансія

Цікаво, що вперше офіційна назва "йо-йо" була зареєстрована 1929 року в США. До цього іграшка вже стала популярною, а заповзятливі бізнесмени оперативно купили права на її розповсюдження.

Столиця йо-йо

Вважається, що права на йо-йо коштували 250 000 доларів – це цілий статок за мірками епохи депресії. Це виявилося розумним вкладенням, яке в наступні роки принесло набагато більше цієї суми. У 1946 році компанія Duncan Toys Company відкрила фабрику йо-йо в Лаку, штат Вісконсін, і місто назвали "світовою столицею йо-йо".

Йо-йо компанії Duncan було занесено до Національної зали слави іграшок у 1999 році.

Забуття

Після Другої світової війни продажі іграшки скоротилися і вона втратила популярність. На допомогу прийшли маркетологи, які запустили колосальну рекламну кампанію 1962 року. Це мало безпрецедентний успіх, щоправда, на короткий термін.

За всю історію йо-йо, іграшка мала три етапи популярності
За всю історію йо-йо, іграшка мала три етапи популярності

Найдорожче йо-йо у світі

Серйозні зміни іграшка зазнала у 1990-х роках 20 століття. Тепер конструкція мала стильний вигляд, була оснащена гальмівними силіконовими дисками, підшипником та іншими хитрощами. Саме з 1990-х розпочався третій за свою історію етап переродження. Йо-йо стало не просто предметом бажання дітей, з'явилися курси з оволодіння різними техніками, клуби, міжнародні конкурси та змагання.

В Україну йо-йо потрапило у 2000-х і було популярним кілька років. Схоже, що саме зараз ми спостерігаємо за четвертим етапом повернення іграшки. Так, у TikTok ролики з хештегом йо-йо подивилися вже понад 1,4 мільярди разів.

@yoyojoe_1 Im back. From now on this is for fun. Want to see consistent uploads? Check out @big.time.toys. And @strykeclub Thanks @Lou som original – LORD.xp

Цікаво, що найдорожче у світі йo-йo, Nostalgia, робить японський майстер Шинобу Конмото. Вартість його роботи пристойна – $5000.

Вам буде цікаво дізнатися: Marc Jacobs випустили іграшку, від якої трохи не по собі

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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