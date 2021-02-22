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У "Маргариты" сегодня день рождения: что нужно знать о коктейле и как оригинально приготовить

Сегодня, 16:05

Выберите классический рецепт, или с изюминкой

22 февраля во всем мире отмечают день классической "Маргариты". Неоднозначность истории и авторство коктейля заводит в тупик. Вариантов десятки, как и интерпретаций коктейля. Поэтому мы выделили самые интересные факты и рассказали о вкуснейших вариациях "Маргариты".

Знали ли вы, что коктейль позиционируют как женский? Один из аргументов — классическая подача в бокале похожей формы, как грудная клетка. Сходство есть, согласитесь и это объясняют маркетинговым ходом. Такую гендерный связь коктейля не все оценят, потому что большинство людей борется за равные права.

"Маргарита"
"Маргарита"
Фото: Pinterest

Аналогом "Маргариты" считают "Пикадор", который опубликовали в книге "Королевские рецепты коктейлей" 1937 года в Лондоне. Но в то время он не "выстрелил", как "Маргарита" о которой впервые официально узнал мир в журнале "Esquire" в 1953-м.

"Маргарита" как мексиканский коктейль зародилась еще в 30-х годах ХХ века! Это и является аргументом, почему он считается первым напитком на основе текилы (так мексиканцы — еще те текилолюбы).

"Маргарита" — классика вечности не только для мексиканцев: американцы в час выпивают больше 150 000 порций напитка. Хоть вариаций коктейля сотни, но неизменным остается в напитке одно — и это текила!

А сейчас пройдемся по рецептуре коктейля.

"Маргарита" — для ценителей классики и консерватизма

  • 50 мл серебряной текилы;
  • 30 мл сока лайма;
  • 20 мл ликеру "Куантро".

Классическая "Маргарита"
Классическая "Маргарита"
Фото: Pinterest

И не забудьте про соль вокруг бокала — классическая изюминка в подаче! Спойлер: чтобы соль держалась, надо смазать края лаймом.

"Клубничная Маргарита" — для любителей ярких ощущений

  • 50 мл текилы;
  • 90 мл ананасового сока;
  • 5 штук измельченной клубники;
  • выжатый сок половины лайма;
  • 1 чайная ложка сахарного сиропа (соотношение сахара и воды 1: 1).

"Клубничная Маргарита"
"Клубничная Маргарита"
Фото: Pinterest

Здесь также не забудьте о крае бокала — смочите в соль.

"Золотая Маргарита" — для любителей выделяться

  • 50 мл текилы;
  • 25 мл ликера "Трипл-сек";
  • 10 мл сахарного сиропа;
  • 40 мл сока лайма;
  • щепотка соли и сахара;
  • слайс лайма.

"Золотая Маргарита"
"Золотая Маргарита"
Фото: Pinterest

Лед и края бокала можете украсить из соли по желанию.

Словом, теперь вы знаете не только классику, но и креативные рецепты, которые с легкостью можно приготовить дома.

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