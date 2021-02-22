У "Маргариты" сегодня день рождения: что нужно знать о коктейле и как оригинально приготовить
Выберите классический рецепт, или с изюминкой
22 февраля во всем мире отмечают день классической "Маргариты". Неоднозначность истории и авторство коктейля заводит в тупик. Вариантов десятки, как и интерпретаций коктейля. Поэтому мы выделили самые интересные факты и рассказали о вкуснейших вариациях "Маргариты".
Знали ли вы, что коктейль позиционируют как женский? Один из аргументов — классическая подача в бокале похожей формы, как грудная клетка. Сходство есть, согласитесь и это объясняют маркетинговым ходом. Такую гендерный связь коктейля не все оценят, потому что большинство людей борется за равные права.
Аналогом "Маргариты" считают "Пикадор", который опубликовали в книге "Королевские рецепты коктейлей" 1937 года в Лондоне. Но в то время он не "выстрелил", как "Маргарита" о которой впервые официально узнал мир в журнале "Esquire" в 1953-м.
"Маргарита" как мексиканский коктейль зародилась еще в 30-х годах ХХ века! Это и является аргументом, почему он считается первым напитком на основе текилы (так мексиканцы — еще те текилолюбы).
"Маргарита" — классика вечности не только для мексиканцев: американцы в час выпивают больше 150 000 порций напитка. Хоть вариаций коктейля сотни, но неизменным остается в напитке одно — и это текила!
А сейчас пройдемся по рецептуре коктейля.
- 50 мл серебряной текилы;
- 30 мл сока лайма;
- 20 мл ликеру "Куантро".
И не забудьте про соль вокруг бокала — классическая изюминка в подаче! Спойлер: чтобы соль держалась, надо смазать края лаймом.
- 50 мл текилы;
- 90 мл ананасового сока;
- 5 штук измельченной клубники;
- выжатый сок половины лайма;
- 1 чайная ложка сахарного сиропа (соотношение сахара и воды 1: 1).
Здесь также не забудьте о крае бокала — смочите в соль.
- 50 мл текилы;
- 25 мл ликера "Трипл-сек";
- 10 мл сахарного сиропа;
- 40 мл сока лайма;
- щепотка соли и сахара;
- слайс лайма.
Лед и края бокала можете украсить из соли по желанию.
Словом, теперь вы знаете не только классику, но и креативные рецепты, которые с легкостью можно приготовить дома.
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