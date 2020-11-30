Зимний салат из пасты с ветчиной – рецепт Джейми Оливера

Вкусная возможность подарить новую жизнь макаронам и мясу, которые остались после обеда

Как часто после сытного обеда или ужина у вас остается еда? Достаточно часто. И уж тем более, когда не удалось рассчитать продукты и приготовленного действительно много. Джейми Оливер предлагает рецепт прекрасного салата из пасты, ветчины и грибов.

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Что нужно для Зимнего салата

Фото: Jamieoliver.com

300 г грибов

300 г ветчины или вареной курицы

500 г короткой пасты

3 ст. л греческого йогурта

200 г шпината

твердый сыр

1 лимон

2 зуб чеснока

несколько веточек свежего тимьяна

оливковое масло

Как приготовить

Очистите и мелко нарежьте чеснок, соберите листья тимьяна, очистите и порежьте грибы. Измельчите оставшуюся ветчину или куриное мясо. Сварите макароны. Нагрейте немного масла в большой сковороде, добавьте чеснок и жарьте 1 минуту до золотистого цвета. Добавьте тимьян, грибы, морскую соль и черный перец и жарьте 5-8 минут. Добавьте ветчину или курицу и продолжайте готовить 5 минут. Затем добавьте йогурт и снимите с огня. Слейте воду из макарон. Дайте макаронам немного остыть. Смешайте макароны с небольшим количеством масла, затем добавьте соус. Вмешайте шпинат, добавьте тертый сыр, выжмите сок лимона Перед подачей приправьте по вкусу.

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