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Рулет с маком из дрожжевого теста: простой рецепт на Маковея

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 августа, 12:05
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Это одна из самых важных выпечек, которую нужно приготовить к празднику. Выпекается он с помощью сухих дрожжей, а кроме мака, возьмите в начинку изюм, грецкие орехи, мед, цукаты из апельсина
Дрожжевой рулет с маком
Дрожжевой рулет с маком / Фото: Depositphotos

Маковей, или Медовый Спас, каждый год отмечают 14 августа. В этот день в церковь несут освящать мед, воду, букеты из полевых трав, а также выпечку с маком. Она обязательно должна быть постной, так как 14 августа начинается строгий Успенский пост. На праздник Маковея пекут маковые булочки, пироги, печенье и коржики. Попробуйте приготовить пышный дрожжевой рулет с начинкой из мака, орехов, изюма и пряностей.

Рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста

Постный маковый рулет
Постный маковый рулет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 250 г муки
  • 125 мл воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. растительного масла без запаха
  • 1/4 ч. л. соли
  • Цедра 1/4 лимона или апельсина
  • Ванилин – на кончике ножа
  • 5 г сухих дрожжей

Для маковой начинки

  • 1 чашка мака
  • 1/3 чашки изюма
  • 1/3 чашки грецких орехов
  • 1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. крахмала
  • Ванилин, корица, кардамон – по вкусу

Способ приготовления

  1. В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут.
  2. Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
  3. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут.
  4. Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито.
  5. Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается.
  6. Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи.
  7. Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз.
  8. Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем.
  9. Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  10. Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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