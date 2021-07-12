Какой сок по гороскопу вам нужно выпить

Скорпионы со своим непростым характером – это бодрящий лимонный сок, уютные и домашние Тельцы – всеми любимый яблочный сок, а непонятные многим Водолеи ассоциируются с практически нейтральным на вкус березовым соком

Какой вы сок по гороскопу / Фото: freepik.com

Продолжаем разбираться в увлекательной теме "Астрология и еда", ведь не зря существует 12 знаков зодиака со своими особыми чертами характера. Каждую эту черту характера или особенность можно сравнить с тем или иным продуктом. Представьте стакан любого сока и подумайте, какие ассоциации с вами или родными он у вас вызывает. Поверьте, схожесть есть. Мы уже знаем, какая начинка для вареников нам нужна, теперь пришло время для сока по гороскопу. В календаре лайфхаков для лета ищите лучшие идеи для его проведения.

Овен – персиковый

Немного терпкий персиковый сок – это своенравные Овны / Фото: freepik.com

Сочные и сладкие персики очень напоминают Овнов. Летние, насыщенные вкусом, они символизируют беззаботность и молодость. Для многих остается загадкой, откуда у Овнов столько энергии бежать сломя голову к своей цели, но добегают к ней далеко не все и не всегда. Немного терпкий персиковый сок – это мятежные Овны.

Телец – яблочный

Рассудительные и домашние Тельцы – яблочный сок / Фото: freepik.com

Яблоко – символ мудрости и знаний. Тельцы бывают разные, но вот с тем, что они мудрые, стабильные, рассудительные и домашние люди – с этим не поспоришь. Спокойные и уравновешенные Тельцы любят возвращаться в уютный дом, где их ждут и любят. Ну а дома с удовольствием выпьют яблочный сок.

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Близнецы – томатный

Равнодушные внешне, но ранимые внутри Раки похожи на кисловатый томатный сок / Фото: Depositphotos

Вкусный сок, полезный. Как и Близнецы, если вам, конечно, удалось разгадать их характер. Сильные и решительные Близнецы любят управлять ситуацией и людьми, могут резко изменить свое отношение к вам, не объяснив причины. Близнецы могут казаться равнодушными, но это не так: многие из них очень ранимые. Стакан густого томатного сока успокоит их.

Рак – грейпфрутовый

/ Фото: freepik.com

Бодрящий сок с горчинкой. Как и Раки – красивые люди, но немного отстраненные ото всех, как будто не с этой планеты и общества. У них часто меняется настроение, они тоже могут вспылить, но потом быстро об этом пожалеют. Если вам удалось изучить Рака, то вы получите верного и преданного друга.

Лев – морковный

Морковный сок нравится далеко не всем, как и желание Львов всех учить / Фото: Pixabay

И не потому что по цвету напоминает гриву льва, а потому что уж очень на любителя этот сок. Нет, мы все знаем, какими основательными бывают Львы, но их желание всегда и во всем быть первыми и лидерами не может нравится всем. Где-то в глубине души Львы понимают, что могут быть неправы, но категоричность – это их второе я.

Дева – виноградный

Немного неуверенные, но четко идущие до своей цели Девы – сок винограда / Фото: Depositphotos

Девы – люди аналитического склада ума. Они, конечно, могут годами думать прежде, чем сделают серьезный шаг, но сделают, будьте уверенны. Ведь лучше поздно, чем никогда. Сладкий виноградный сок для абсолютно дисциплинированных и собранных Дев.

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Весы – апельсиновый

Общительные и веселые Весы похожи на апельсиновый сок / Фото: Depositphotos

Один из самых любимых нами соков. Весов тоже невозможно не любить. Если вы знаете Весов или являетесь одним из них, возможно, вы заметили, что Весы – очень яркие и общительные люди, которые не любят быть в одиночестве. Их часто упрекают в непрактичности, но их легко направлять, и Весы, как люди, которые любят спокойствие, этим направлениям и советам никогда не перечат.

Скорпион – лимонный

Лимонный сок – это резкие Скорпионы / Фото: Unsplash

Этого сока много не выпьешь, если в нем не будет достаточно сахара. Так и со Скорпионами – порой вытерпеть их буйство невозможно, к ним нужен особый подход. А когда этот подход прощупан, то будьте уверенны – в сок Стрельцов нужно будет добавлять все меньше сахара. Если они вас приняли, то оттают и подобреют наверняка.

Стрелец – земляничный

Редкий и ценный земляничный сок – это Стрельцы, которые берут от жизни все / Фото: depositphotos.com

Ценный сок, ведь все мы знаем, с каким трудом достается земляника. Но лучше так и немного, чем вообще ничего. Собственно, это один из принципов Стрельцов. Неважно, сколько и на какой отрезок времени дает что-либо жизнь – если дает, то брать нужно обязательно.

Козерог – абрикосовый

Козероги – кисло-сладкий абрикосовый сок / Фото: Depositphotos

И именно те абрикосы, которые зрелые на вид, а внутри с кислинкой. Козероги довольно непредсказуемые натуры, способные удивлять, как приятно, так и не очень. Они любят место под солнцем, как и абрикосы, но своего места под солнцем они добиваются сами – за что мы и уважаем Козерогов.

Водолеи – березовый

Для многих непонятные Водолеи напоминают березовый сок / Фото: Depositphotos

Самый прозрачный сок, такой весенний и с неярко выраженным вкусом. Определиться, читаем разобраться, с Водолеями тоже бывает непросто. То они – "вольные художники", которым чуждо все материальное, то резко могут стать "акулами", которые очень зависят от финансового состояния. Но люди очень общительные и разносторонние, с ними интересно всегда.

Рыбы – гранатовый

Загадочные Рыбы – это красивый гранатовый сок

Пожалуй, один из самых красивых соков, которые существуют. Придраться к этому соку невозможно. Кстати, этого делать нельзя и по отношению к Рыбам, они этого попросту не вынесут. Эти люди стремятся к идеалу, а некоторые даже его достигают (так они сами думают), поэтому любая критика для Рыб сродни серьезному ранению.

Соком можно запить пирожки самосы с овощами. Рецепт узнаете из видео.

Узнать, какая вы каша по гороскопу, сможете здесь.