Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Разные способы варки свеклы

Вареная свекла – частый ингредиент салатов, закусок и супов. Готовить ее можно разными способами: в кастрюле, мультиварке и в пакете.

Чтобы свекла получилась сочной и сохранила водорастворимые минеральные соли, не рекомендуется очищать ее перед тем, как варить или запекать, а только тщательно промыть. Также не следует обрезать корень свеклы до осно­вания, иначе при варке она посветлеет.

Как сварить свеклу быстро

Как быстро сварить свеклу Фото: Pixabay

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 5 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 35-40 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

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Сколько варить свеклу для борща

Перед тем, как опустить овощ в воду, нужно тщательно его промыть, не срезая корешки и макушку, иначе сок "уйдет" в кастрюлю. Для лучшей сохранности яркого оттенка воду не солить, а влить в нее 1/2 ч. л. уксуса или лимонной кислоты. Время варки зависит от размера плода и сезона – молодые мелкие корнеплоды обычно готовятся 20-30 минут, старые – 1-1,5 часа.

Сколько варить свеклу в мультиварке

Тщательно вымойте саму свеклу, корнеплоды должны быть небольшого размера, и уложите ее на дно чаши мультиварки. Залейте холодной водой, чтобы она закрыла свеклу примерно на сантиметр.

Закройте крышку и готовьте в режим суп в течение 1 часа. После сигнала о том, что время вышло, откройте крышку, выньте готовую свеклу и остудите ее.

Не забудьте проверить готовность свеклы. Если вам покажется, что она еще жесткая, то поставьте вариться еще на 20 минут.

Как быстро сварить свеклу в пакете

Свеклу удобно готовить в пакете Фото: Pixabay

Свекла в пакете по времени варится столько же, сколько обычным способом. Разница здесь только в удобстве: отмывать кастрюлю от свекольной накипи не нужно, овощ не пахнет на весь дом и имеет яркий цвет.

Свеклу нужно помыть и выложить в пакет – каждый корнеплод в отдельный. Максимально выпустить воздух и сделать свободный узелок в самом верху.

Отправить свеклу в кастрюлю, залить водой и поставить на большой огонь, после закипания нагрев уменьшить. Края пакета должны торчать из воды, но свекла была полностью покрыта водой.

Некрупная свекла (около 200 г) сварится за 50 минут и станет податливой для протыкания, крупную свеклу (400-500 г) нужно будет варить 2 часа.

Чтобы проверить свеклу на готовность, нужно взять пакетик за узелок, достать из кастрюли и переложить на тарелку. Затем развязать узелок и проткнуть свеклу вилкой: она должна свободно войти в овощ.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно выбрать свеклу в магазине.

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