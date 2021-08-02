Что приготовить из картофеля для изысканного ужина – 5 лучших рецептов

Эти рецепты идеальны для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление ужина, но любит вкусно поесть. Из картофеля можно сделать жульен, запечь его с баклажанами или с беконом и сыром

Казалось бы, такой простой в приготовлении овощ, а подходить к нему нужно со всем кулинарным умом. То есть приготовить его с теми продуктами, с которыми он лучше всего сочетается. Ну и не есть его много, так нас просят диетологи. В этой подборке найдете рецепты блюд для быстрого ужина, где главная роль досталась картофелю. А лучшие цены на продукты для пикника, вернее, где их выгодней покупать, узнаете здесь.

Жюльен с картошкой, курицей и грибами

Жюльен с картошкой, курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

800 г картофеля

300 г куриного филе

200 г шампиньонов

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

100 г сливочного масла

500 мл молока

75 г муки

Несколько веточек укропа

150 г твердого сыра

4 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

Картошку нарезать соломкой и обжарить с небольшим количеством растительного масла. Филе и грибы нарезать соломкой и тушить отдельно от картошки в течение 20-30 минут, в конце посолить и поперчить. Для соуса растопить сливочное масло, просеять в него муку, растереть ложкой массу, добавить молоко, снова хорошо размешать и варить до нужной густоты. Добавить к грибам и курице. Когда соус с грибами и курицей закипит, выключить огонь и добавить мелко нарезанный укроп. На дно кокотниц или специальных горшочков выложить картошку. Добавить соус с грибами и курицей, посыпать тертым сыром. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут, чтобы сыр покрылся румяной корочкой.

Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами

Запеканка из овощей в духовке без мяса / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2-3 ст. л. растительного масла

1 луковица

2 баклажана

400 г картофеля

1 крупный помидор

200 г твердого сыра

6 ст. л. сметаны или натурального йогурта

2-3 зубчика чеснока

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой подсолнечного масла. Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров. Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Картофельные "гармошки" с беконом и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 крупные картофелины

50 г сливочного масла

100 г моцареллы для пиццы

4-6 полосок бекона

2 ст. л. сметаны

2 пера зеленого лука

Укроп – по вкусу

Способ приготовления

Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 градусах. Нарежьте сыр пластинами. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом. Сверху посыпьте свежей зеленью.

Тыквенно-картофельная запеканка с беконом

Картофельная запеканка с беконом и тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

600 г тыквы

1 кг картофеля

1 луковица

2 ст. л. растительного масла

100 мл молока

50 г масла

120 г бекона

100 г копченого чеддера

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Картофель, тыкву и лук почистить. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера. Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета. Сыр натереть на терке. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180 градусов духовке, пока не появится золотистая корочка.

Картофель с мясом в рукаве

Мясо с картошкой в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1-1.5 кг картофеля

500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)

1 лук

1-2 моркови

1 ст. л. горчицы в зернах

3-4 ст. л. томатного соуса

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления

Картофель почистить, нарезать кубиками. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости. Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса. Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить. Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 градусов духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой. Подавать картошку с мясом горячей.

Как выбрать картошку для разных блюд

Чтобы купить правильный картофель, нужно понимать, что вы собираетесь из него готовить. Больше всего крахмала содержат клубни белого цвета. Это сорта "Адретта" "Конкорд" и "Киви". Крахмала в них больше 20%. Из таких сортов получается самое вкусное пюре.

Для жарки подходят розовые клубни. Они хорошо держат форму и не рассыпаются.

Если следите за фигурой, покупайте картошку фиолетового оттенка. В ней крахмала меньше всего – до 14%.

К ужину также можно приготовить киш с тунцом и шпинатом. Рецепт – в видео.

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