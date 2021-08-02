Что приготовить из картофеля для изысканного ужина – 5 лучших рецептов

Казалось бы, такой простой в приготовлении овощ, а подходить к нему нужно со всем кулинарным умом. То есть приготовить его с теми продуктами, с которыми он лучше всего сочетается. Ну и не есть его много, так нас просят диетологи. В этой подборке найдете рецепты блюд для быстрого ужина, где главная роль досталась картофелю. А лучшие цены на продукты для пикника, вернее, где их выгодней покупать, узнаете здесь.
Жюльен с картошкой, курицей и грибами
Ингредиенты
- 800 г картофеля
- 300 г куриного филе
- 200 г шампиньонов
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- 100 г сливочного масла
- 500 мл молока
- 75 г муки
- Несколько веточек укропа
- 150 г твердого сыра
- 4 ст. л. растительного масла
Способ приготовления
- Картошку нарезать соломкой и обжарить с небольшим количеством растительного масла.
- Филе и грибы нарезать соломкой и тушить отдельно от картошки в течение 20-30 минут, в конце посолить и поперчить.
- Для соуса растопить сливочное масло, просеять в него муку, растереть ложкой массу, добавить молоко, снова хорошо размешать и варить до нужной густоты. Добавить к грибам и курице.
- Когда соус с грибами и курицей закипит, выключить огонь и добавить мелко нарезанный укроп.
- На дно кокотниц или специальных горшочков выложить картошку.
- Добавить соус с грибами и курицей, посыпать тертым сыром.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут, чтобы сыр покрылся румяной корочкой.
Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами
Ингредиенты
- 2-3 ст. л. растительного масла
- 1 луковица
- 2 баклажана
- 400 г картофеля
- 1 крупный помидор
- 200 г твердого сыра
- 6 ст. л. сметаны или натурального йогурта
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой подсолнечного масла.
- Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем.
- Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров.
- Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу.
- Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа.
- Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.
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Запеченный картофель с беконом и сыром
Ингредиенты
- 2 крупные картофелины
- 50 г сливочного масла
- 100 г моцареллы для пиццы
- 4-6 полосок бекона
- 2 ст. л. сметаны
- 2 пера зеленого лука
- Укроп – по вкусу
Способ приготовления
- Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
- Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 градусах.
- Нарежьте сыр пластинами.
- Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
- Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
- Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
- Сверху посыпьте свежей зеленью.
Тыквенно-картофельная запеканка с беконом
Ингредиенты
- 600 г тыквы
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 2 ст. л. растительного масла
- 100 мл молока
- 50 г масла
- 120 г бекона
- 100 г копченого чеддера
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель, тыкву и лук почистить.
- Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре.
- Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера.
- Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета.
- Сыр натереть на терке.
- Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре.
- Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180 градусов духовке, пока не появится золотистая корочка.
Картофель с мясом в рукаве
Ингредиенты
- 1-1.5 кг картофеля
- 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
- 1 лук
- 1-2 моркови
- 1 ст. л. горчицы в зернах
- 3-4 ст. л. томатного соуса
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления
- Картофель почистить, нарезать кубиками.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
- Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.
- Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.
- Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 градусов духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.
- Подавать картошку с мясом горячей.
Как выбрать картошку для разных блюд
- Чтобы купить правильный картофель, нужно понимать, что вы собираетесь из него готовить. Больше всего крахмала содержат клубни белого цвета. Это сорта "Адретта" "Конкорд" и "Киви". Крахмала в них больше 20%. Из таких сортов получается самое вкусное пюре.
- Для жарки подходят розовые клубни. Они хорошо держат форму и не рассыпаются.
- Если следите за фигурой, покупайте картошку фиолетового оттенка. В ней крахмала меньше всего – до 14%.
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