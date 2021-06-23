Картофельное пюре чамп – не гарнир, а самостоятельное блюдо и его стоит попробовать

Одно из самых важных блюд для ирландцев – это пюре чамп или брутинь. Для него нужно много зеленого лука и сливочного масла. Причем масло не вмешивается в пюре, а кладется сверху

Картофельное пюре чамп Фото: instagram.com/being_nutritious/

Казалось бы, приготовить картофельное пюре – проще простого. Но это только кажется, иногда оно действительно не получается – то есть комочки, то оно сильно жидкое. Чтобы избежать таких ошибок, нужно уметь его правильно приготовить. Ниже узнаете, каким именно картофельным пюре гордятся ирландцы, его особенности и рецепт. В нашем календаре лета найдете много полезных лайфхаков, как провести эти три месяца.

Картофельное пюре чамп – мужских рук дело

Именно хозяина дома звали заниматься пюре после того, как картофель сварится. Так было много веков назад в Ирландии. Понятно, что сегодня этой традиции не придерживаются. Толочь пюре может любой желающий. Интересной была подача чампа – когда пюре было готово, его раскладывали по тарелкам, а сверху клали хороший кусок масла. Удобней его есть все-таки ложкой, подталкивая растаявшее масло к пюре. То есть чтобы в каждую ложку с пюре попадала капля масла.

Как приготовить пюре чамп

Картофельное пюре чамп Фото: instagram.com/godairyfree/

Ингредиенты

6-8 картофелин

110 г зеленого лука или зелени чеснока

350 г молока

100 г сливочного масла

соль, перец

Способ приготовления

Картофель промойте и отварите в кожуре. Лук мелко нарежьте и нагревайте в молоке около 3-4 минут. Отставьте, чтобы молоко натянуло ароматы зелени. Картофель, пока горячий, очистите от кожуры и измельчите в пюре, добавляя молоко с луком. Добавьте в пюре немного сливочного масла, соль и перец. Разложите пюре по индивидуальным мискам, в центре сделайте углубление и положите по хорошему куску сливочного масла.

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